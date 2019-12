Tu kábel, tam kábel a môžeš mať i Boeing

V tomto roku sme si do centra voľného času dovolili zakúpiť pod stromček HIFI vežu. Dobrá značka, pekný dizajn, obstojná cena, celkom dobrá kvalita. Parametre postačujúce na ozvučenie stredne veľkej tanečnej učebne. Ale ...

Pri zapájaní sme zistili, že prívodné káble od veže k reproduktorom i sieťový kábel merajú necelý meter. Nuž, pri sieťovom kábli by sa dali nejaké tie centimetre oželieť (vežu umiestnime čo najbližšie k zástrčke, alebo použijeme predlžovačku), no docieliť kvalitu ozvučenia a vychutnať si stereo so vzdialenosťou reproduktorov približne 1,5 metra, je celkom problém.

Vzhľadom k tomu, že máme v centre stále uložené i staré prístroje z roku 1,2,3, sme si ihneď na mieste mohli overiť hypotézu: čím novší prístroj, tým kratšie káble.

Prečo?

Odpoveď je jednoznačná: úspora!

Ono sa to nezdá, ale centimeter sem, centimeter tam, a vzniká zisk. Malý, ale istý. Babka k babce ... A čo sa ušetrí, to sa potom investuje inde. Alebo si niekto zvyvolených z ušetrených nákladov urobí radosť.

Dnes som sa napr. dočítala, že si pán Kmotrík k šesťdesiatke kúpil a venoval sám sebe Boeing 737 upravený podľa vlastných požiadaviek. To je pekný príklad šporenia a vzor pre každého z nás. A možno i on začal šetriť skracovaním káblov. Alebo niečo iného?