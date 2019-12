Ste melancholik a žijete so sangvinikom? Výborná kombinácia. Učí vás užívať si života.

Ak ste sa pobavili pri čítaní blogu o spolunažívaní cholerika s flegmatikom (https://teplickova.blog.sme.sk/c/484612/ste-cholerik-a-zijete-s-flegmatikom-vyborna-kombinacia-uci-vas-trpezlivosti.html), ponúkam malé pokračovanie.

Ste melancholik? Tak ste opakom sangvinika. Život s ním je pre vás, poriadkumilovného a uvedomelého tvora, výzvou a nekonečným bojom s porušovaním pravidiel a s nezodpovednosťou.

Ak je sangvinikom vaše dieťa, zalamujete bezmocne rukami a neveriacky sa pýtate samých seba a všetkých svätých, kde ste vy (a prípadne i „soudruzi z NDR“) urobili vo výchove chybu. Nie je totiž možné, aby bol niekto, koho sa snažíte viesť k zodpovednosti a uvedomelosti, tak nezodpovedný a benevolentný, a to všade, kde sa len pozriete. Vaše dieťa je vietor - živel, ktorý neobsedí, je všade, všetko si musí skúsiť, očuchať, ohmatať a ochutnať. Je to veľmi aktívne, spoločenské a komunikatívne dieťa, ktoré nemá v učiteľskom zbore príliš veľa priaznivcov. Svojim správaním a neskôr i výzorom (oblečenie, úprava, ...) narušuje pokojné vody vzdelávacej inštitúcie, čo sa často odráža i v počte odkazov a poznámok v žiackej knižke a diagnostika mnohých pedagógov poukazuje na zaručenú poruchu pozornosti alebo ADHD. Je to malý (a neskôr väčší) bordelár, ktorého školská kapsa, ak ju pravidelne nekontrolujete, sa po čase mení na zdroj verejného ohrozenia, pretože je možné v nej nájsť čokoľvek od plesnivého chleba až po prázdne nábojnice. A to platí i pre jeho izbu, skriňu či posteľ. Vy, so svojim melancholickým založením, toto veľmi ťažko znášate, pretože ste zástancom pravidiel, poriadku a systému. Svojho potomka milujete síce nadovšetko, no pravdepodobne sa často pýtate, či je naozaj váš. Všetko to, čo sa vám darí postupne skladať a stavať, vaše malé tornádo s úspechom nivočí. A zatiaľ, čo vy analyzujete príčiny vzniku tohto stavu (vrátane konzultácií s rôznymi odborníkmi) a obávate sa budúcnosti, váš syn či vaša dcéra sa teší zo života, vymýšľa kulehy na učiteľov, farbí si hlavu a zakladá rockovú kapelu. To všetko s očarujúcim úsmevom a nevinným kukučom v oku, ktorý mu pomáha (a vždy bude pomáhať!!!) dostať sa i z tých najošemetnejších situácií.

Ak je sangvinikom váš partner, vedzte, že sa s ním nudiť nebudete. Pravdepodobne vás kedysi očaril svojim optimizmom a impulzívnosťou, ktoré vám vo vašej výbave tak chýbajú, no postupne zisťujete, že sa tento vzrušujúci element mení na nočnú moru z Elm Street. Nestíhate vstrebávať jeho nápady, nestíhate byť účastný všetkého, čo vymyslí. Úlety, ktorými vás oblažuje, však nie sú to najhoršie, čo vám priniesol do života. Tým, čím vás najviac ubíja, je nezodpovednosť. Niečo sľúbi, nesplní. Niečo odprisahá, ale ... akosi zabudne. Jeho potreba slobody naráža na všetky mantinely, ktoré sa mu snažíte (s najlepším úmyslom vybudovať v ňom/v nej aspoň štipku zmyslu pre poriadok) dať, čo vyvoláva vo vašom vzťahu nedorozumenia a konflikty. Stabilná práca, zvyklosti, šetrenie peňazí na horšie časy – to, čo pre vás znamená pevnú pôdu a istotu do budúcnosti, je pre sangvinika obmedzením a záťažou. Presviedča vás, že netreba stále plánovať, rozmýšľať a kalkulovať. Je treba trochu sa zabaviť, užiť si a potešiť sa. Na to sú peniaze, na to je život. A vaše plány? Pfffffuuuu. Rozfúkal ich vietor.

Po rokoch spolunažívania s týmto indivíduom sa pýtate a neveríte, ako je možné, že vás niekedy vzrušovala jeho povaha a náhľad na život a svet.

Nuž, sangvinik je vaším opakom.

Vy ste zem, on je vietor. Protiklady, ktoré sa priťahujú.

A aký to má všetko zmysel?

Vaše spolužitie je úžasná kombinácia vlastností. Čoho má jeden na rozdávanie, druhému chýba. Preto vás osud prihral jeden druhému. Aby ste sa jeden od druhého učili a múdreli.

Tak želám veľa trpezlivosti a zážitkov.