Rozpravy s robotom, alebo o tom, že komunikačné zručnosti sú vám niekedy na prd.

Volám sa Fero, mám 70 rokov a vlastním 1 kus pevnej linky v kuchyni. I keď som fanúšik rozvoja a pokroku, až pred mesiacom som sa rozhodol, že nastal čas na zavedenie novej technológie i do môjho skromného príbytku.

Sused mi poradil, ako na to, pomohol mi vybaviť papierovačky a s prísľubom svetlých zajtrajškov a so zmluvou s jedným z našich najväčších operátorov vo vrecku som netrpezlivo čakal na technika, ktorý mi mal prísť do pár dní zaviesť internet. Prešlo pár dní, prešli Vianoce, i Traja králi už sú za horami a technik nikde. A tak som sa rozhodol, že operátorovi zavolám a spýtam sa, čo sa technikovi po ceste stalo. Vytočil som číslo a z telefónu sa ozvalo:

„ Dobrý deň, vitajte na linke Telekom. Volám sa Marek a budem vás sprevádzať našou linkou. Ponúknem vám niekoľko volieb, vyberte si tú správnu pre vás. Voláte nám ohľadne .... stlačte jednotku. Ak nám voláte ohľadne ... stlačte dvojku,....“

I keď som chcel byť slušný a tiež som sa predstavil a poprial dobrého dňa, Mareka to očividne nezaujímalo. Ešte dvakrát som mu zopakoval, že som Fero a že sa nechcem rozprávať ani o pevnej linke, ani nechcem blokovať kartu, ale že by som tu rád po mesiaci už videl ich technika. Mareka však ani toto nezaujímalo. Tak som stlačil jednotku. No a Marek? Marek mi príjemným hlasom povedal, že: „správna voľba“. A tak som stláčal tak dlho, až mi Marek povedal, že mi nevie s mojim problémom pomôcť a že ma prepojí na svojho technicky zdatnejšieho kolegu. Chvíľu som čakal a po chvíli sa z prístroja ozvalo: „Dobrý deň, volám sa Marek,...“.

Pochopil som, že pokiaľ v Telekome nemajú zamestnaných viacero Marekov s rovnakým hlasom, toto asi nebolo správna cesta, a tak som zložil slúchadlo a začal som odznovu. Vytočil som zákaznícke číslo, ozval sa mi môj kamarát Marek, ale po jeho úvode som nestlačil jednotku, ale dvojku. „Správna voľba“, povedal mi Marek a nastala rovnaká tortúra so stláčaním čísiel. Asi som Mareka nakoniec zmiatol, pretože mi povedal, že ma prepojí na svoju virtuálnu kolegyňu. Chvalabohu, nevolala sa Marek. Príjemný ženský hlas ma uistil, že už sa nemusím ničoho obávať, nemusím celkom nič robiť, len jej mám nadiktovať desaťmiestne číslo z faktúry. Tú som však nemal pri sebe, a tak som zložil a išiel som hľadať faktúru. Pripravený s vyrovnanou faktúrou na stole som opäť zdvihol slúchadlo a vytočil som zákaznícku linku.

„ Dobrý deň, vitajte na linke Telekom. Volám sa Marek a budem vás sprevádzať našou linkou. Ponúknem vám niekoľko volieb, vyberte si tú správnu pre vás. Voláte nám ohľadne .... stlačte jednotku. Ak nám voláte ohľadne ... stlačte dvojku,....“.

Prepojte ma na vašu virtuálnu kolegyňu, povedal som Marekovi, ale ten ma odkazoval na stláčaní čísiel. Vzhľadom k tomu, že už som si nepamätal, čo som stlačil predtým, k virtuálnej kolegyni som sa nedostal. Prepli ma nikde na poruchy, kde mi povedali, že s týmto mi nepomôžu, pretože nemôžem mať poruchu, keď nemám ani zapojený internet a poradili mi, aby som si opäť zavolal na zákaznícku linku.

Nuž, čo vám poviem.

Slabšia povaha by sa už možno rozčúlila, ale ja nie. Ja som rád. Žijem sám, nikam nechodím a už dlho som sa tak dlho nepovyprával s niekým bez toho, aby som mal pocit, že otravujem.