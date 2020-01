Pýtala som sa ľudí v našej dzedzine, akú časť pani Studenkovej by chceli mať doma

V nedávnej relácii Neskoro večer s Petrom Marcinom Zdenka Studenková spomenula, že jej Branko začal športovať a že ju vyzval, aby ho prišla podporiť a aby sa s ním zúčastnila triatlonu.

Zdenka to považovala za veľmi vtipné a na jeho otázku, či s ním pôjde, odpovedala:

„No ešte to tak. Do nejakej dzedziny. Vieš si predstaviť, že by som čakala v cieli na triatlone? JA? Šak by si ma rozobrali do domácností.“

A to ma zaujalo.

Pochádzam totiž z tej desaťtisícovej dzedziny, v ktorej sa konal spomínaný triatlon a kde už máme, pre informáciu pani Zdenky, zavedenú napríklad i elektrinu a dokonca i telefón. Takmer všetci obyvatelia z našej dzedziny sa za posledné roky scivilizovali, zbavili sa posledných zvyškov zvieracích pudov a návykov, správajú sa už celkom ako ľudia a i keď k nám z času načas zavítajú nejaké tie celebrity svetového významu, už sme sa naučili ich neobťažovať, neobchytkávať, nestrhávať im šatstvo a už vôbec nie ich rozoberať.

Ale i tak ma zaujímalo, keby k takémuto čomusi prišlo vo vašom prípade (ľudské správanie môže byť naozaj nevyspytateľné v prípade takej hviezdy), akú časť z vás by moji spoluobčania chceli mať doma. Pýtala som sa mužov i žien, starých i mladých, solventných i biednych a musím vás sklamať, pani Zdenka. Nikto nič nechcel.

A to je pre vás veľmi dobrá správa.

Nemusíte sa báť a keď sa v tomto roku, kedy u nás prebehne už 34. ročník triatlonu, váš Branko rozhodne ísť opäť súťažiť (a veľmi sa na neho v našej dzedzine tešíme a fandíme mu), môžete ísť pokojne s ním. Vrátite sa domov, do veľkej Bratislavy, celkom iste vcelku.

https://www.youtube.com/watch?v=3UCH-jY8Pr4&t=815s