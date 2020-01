Keď vy do nás Skalou, my do vás Kameň(ickým)om,

povedali si v Smere a ako reakciu na protesty autodopravcov poslali k demokratickému rokovaciemu stolu najskôr svojho strážcu pokladu s truhlicou, v ktorej sa na dne blýska sľub a pár drobných na zalepenie očí.

Keď to postačilo sestričkám, lekárom, učiteľom a iným, tak prečo by to nemalo stačiť obyčajným vodičom.

Protesty autodopravcov, ktoré prišli po desaťročnom neúspešnom vyjednávaní a zverejnení správy NKÚ o katastrofálnom rozkrádaní peňazí,sú pravdepodobne posledným nepríjemným narušením vlády Smeru v tomto volebnom období. A i keď je tento štrajk len jedným z mnohých, ktoré táto vláda prežila, predsa len je v niečom výnimočný. Dopravcovia UŽ odmietajú Smerácky demokratický rokovací stôl, u ktorého bezvýsledne sedeli 10 rokov a ku ktorému ich opäť vyzýva sám predseda vlády. Demokratický stôl, pri ktorom pokorne sedeli napr. i zdravotné sestričky, alebo učitelia. Stôl, ktorému vládnuca strana dala honosný prívlastok demokratický a pri ktorom hrá o čas a o potvrdenie svojej moci a sily.

Autodopravcovia sú prví, ktorí odmietli demokraciu á la Smer, ako Mohamed odmietli ísť k HORE a žiadajú, aby HORA prišla k nim.

A HORA nechce.

Ako by aj mohla. Veď je to HORA. Majestátna, vysoká, neohrozená. Nemá zapotrebí sa presúvať niekam, kde to nie je celkom bezpečné a už vôbec nie príjemné: na ulicu.

A tak sa HORA prestala usmievať a rozhodla sa použiť svoju moc a silu iným spôsobom: strašením a vyhrážkami prostredníctvom televíznych obrazoviek. Veď dopravcovia musia pochopiť, že my máme políciu, vojsko a prostriedky na udržanie poriadku. Musia si uvedomiť, že sa pred voľbami už nedá nič robiť, že nik nemôže za hlúpu a nevýhodnú zmluvu kedysi z minulosti, že štrajk neubližuje samotnej HORE (tá čnie bezpečne a vysoko nad všetkým ostatným), ale ubližuje ĽUDU. A to sa nesmie. Ak sa ubližuje ľudu, HORA musí demokraticky zasiahnuť a chrániť ho proti zákerným a peňazí chtivým dopravcom. Fuj, dopravcovia, že sa nehanbíte, takto ubližovať ĽUDU a brániť mu zátarasami, keď chcú ísť poctivo pracovať, chcú sa dostať do školy, k pôrodom a k svojim najbližším. Ak vzídu z tohto vášho rozmaru podfarbeného politickým motívom nejaké škody, tešte sa!!! Štát dobre vie, čo to je za kamión, aká je jeho ŠPZ, kto je vodič toho vozidla a lepšie sa na nich pozrie, povedal pán Pellegrini v relácii V politike.

Jedineeee...

... vydržte, rokujte a voľte HORU. Ak bude po voľbách HORA pri moci, príde k vám, bude s vami rokovať a verte, že k vášmu prospechu, aby sa vám ešte lepšie podnikalo. Aspoň tak to sľubuje premiér.

A tak milí autodopravcovia, upokojte sa.

Je 50 dní do volieb. Nevyťahujte na vládu, ktorá vám chce o dušu pomáhať, Skalu, neobťažujte a zaraďte sa do stáda.