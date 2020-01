Matovič do basy alebo na hrad?

Priznám sa, že výroky Igora Matoviča beriem celkom s rezervou a i po zhliadnutí jeho dnešnej tlačovky so zverejnením „utajenej mýtnej zmluvy“ štátu so Sky Toll, som si udržiavala odstup. Až do zhliadnutia reakcie ministra dopravy.

Pán minister Érsek sa celkom dištancoval. Vo večerných správach sa priznal, že zmluvu vlastne nikdy v celej jej kráse nevidel, že ho zmluva nezaujíma a nemieni sa ňou zapodievať.

Čoooo?

Ministra dopravy nezaujíma podozrenie, že štát prišiel a ešte vraj len príde o niekoľko stoviek miliónov eur za oblasť, ktorá spadá pod ministerstvo dopravy?

Len zo záujmu som si klikla na stanovisko spoločnosti Sky Toll, ktorá vraj s prekvapením prijala Matovičove informácie a obratom vyvrátila jeho zavádzajúce tvrdenie o utajení zmluvy. Zmluva vraj je už dávno odtajnená a je k dispozícii každému, kto má záujem.

A tak som si klikla na link, na ktorý spoločnosť odkazovala prípadných záujemcov a naozaj...

https://www.skytoll.com/wp-content/uploads/2020/01/Zmluva_NDS_Skytoll_Myto_Red.pdf

... pred očami sa mi objavila zmluva v plnej paráde.

No, v plnej až tak celkom nie ...

Chýba podstatné: zmienka o tom, že za KOĽKO.

Miesta, kde sa jedná o podstatné, sú zabielené a čitateľ sa môže len domýšľať, čo asi prázdne okienka skrývajú.

Igor Matovič ukázal v televízii vyplnené zabielené miesta číslami, ktoré vyvolávajú zdesenie a údiv.

Je možné, aby takto nevýhodnú zmluvu podpísal nejaký normálny a finančne pologramotný človek (odborník) za štát? Za nás?

Je možné, aby to ministra dopravy a vlastne nikoho z vlády nezaujímalo?

Nuž, je.

A ako sa s tým má bežný človek, ktorý rozmýšľa v stovkách, maximálne v tisíckach eur vysporiadať?

Sú dve možnosti: buď si nekompetentný pomätený Matovič vymaľoval tabuľku číslami, ktoré neexistujú a my podľa pokynov našich predstaviteľov môžeme pokojne spávať, pretože predseda Oľano pred voľbami len zo zúfalstva blafuje, alebo pán Matovič získal naozaj relevantný dôkaz rozkrádania nášho štátu, naši pravdovravní a čestní predstavitelia nám nehovoria pravdu a my by sme sa asi mali spýtať PREČO.

Tak si vyberme.

Ale ...

Ak sa niekto domnieva,

že sa Trnka usmieva,

lebo sa mu dobre spalo,

ak si niekto namyslí,

že Skytoll sú nezmysly

a že sa len o fazuľky hralo,

TAK NÁM TREBA, ČO TU MÁME.

Veď ...

my sa radi poskladáme

na všetkých, čo málo majú,

keď do Cannes utekajú.