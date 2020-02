Matovič premiérom? Jeho temperament hovorí, že by sme sa nenudili.

Igor Matovič je vzťahový extrovert. Sangvinik. Svet vníma prostredníctvom zmyslov a jeho hodnotami sú predovšetkým voľnosť, nezávislosť a neviazanosť. Najradšej koná z okamžitého popudu. Impulz – reakcia.

Nudí ho byť konvenčným a štandardné postupy ho príliš nevzrušujú. Rád provokuje a aby upútal pozornosť, je schopný a ochotný urobiť čokoľvek.

Pán Matovič je neodmysliteľným elementom našej súčasnej politickej scény. Je to rebel, ktorý sa baví tým, že opakovane vstupuje na tenký ľad, dráždi a skúša, čo ostatní vydržia. Nevadí mu, že ho niekto kritizuje, lebo mu niečo vyčíta. Je zvyknutý. Hľadá a vyťahuje na svetlo božie prehrešky a prešľapy kohokoľvek a s radosťou a s iskričkou v oku ich ukazuje svetu. Nie je to však žiadny Colombo či pretekár na dlhé trate. Jeho prípady zostávajú väčšinou s otvoreným koncom. Na ich vyriešenie je Igor malý pán. Ale Igorovi to nevadí. Stačí mu entrée, potlesk publika a odchádza ďalej smerom k novým dobrodružstvám.

Posledné predvolebné prieskumy ukazujú, že Igor Matovič sa nielenže vo vrcholnej politike udrží i po voľbách, ale že začína dočahovať na najvrchnejšiu policu v špajze. A nám, voličom sa to asi páči. Páči sa nám mať takýto živý bič v strede kalných zapáchajúcich politických vôd. Páči sa nám niekto, kto sa nebojí ísť proti prúdu a byť proti všetkým. Páčia sa nám pohoršené reakcie oponentov, opatrné súznenie jeho kolegov i prekvapené výrazy jeho možných koaličných partnerov, ktorí sú si vedomí toho, že byť v koalícii s Igorom Matovičom je ako bývať v dome s výbušninou v pivnici. Zatiaľ sa vám ešte nič nestalo, ale každú sekundu žijete s vedomím, že stačí mala iskrička a prídete o všetko.

Scenár, v ktorom je Igor Matovič lídrom budúcej koalície, nechcú ostatní predstavitelia strán ani len otvoriť, tobôž ho čítať. Sú si vedomí Igorovej nevypočítateľnosti i rizík, ktoré z tohto spolku vyplývajú. Vedia, že vláda pod vedením premiéra Igora by nebol román s predvídateľným dejom a romantickým koncom, ale farebný komiks plný nečakaných zvratov a prekvapení. A tá hanba vo svete ...

A možno ...

... možno by Igor do politiky vniesol niečo, čo jej chýba.

Už len fotka zo svetového summitu, kde by stáli vedľa seba Putin, Trump a Matovič, by stála za to, nie?