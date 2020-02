Tvrdá rana pre Smer: mobilizácia záškodníkov v zahraničí.

Členovia strany Smer po hlbokých úvahách našli pôvodcu možného neúspechu ich partaje v tohtoročných voľbách: zákerná opozícia mobilizuje Slovákov žijúcich v zahraničí a prehovára ich, aby volili. U nás. Fuj, taká špinavosť.

Veď sú to v podstate cudzí ľudia, ktorí vôbec netušia, čo sa u nás deje, ako sa tu žije. Ako môžu objektívne zvoliť tú správnu stranu? Pobehujú si niekde bezprizorne po svete, opaľujú sa na plážach v Tramtárii a nevedia, že tu máme rekreačné poukazy, trináste dôchodky a vlaky zadarmo. Nevedia, že tu krvopotne budujeme sociálny štát, v ktorom dnes už znamená zajtra a niekedy i pozajtra. Zmanipulovaní a ovplyvnení medovými motúzmi opozície ich 60 tisíc zažiadalo o volebné lístky a chcú zasahovať do NAŠICH vecí verejných. NAŠICH vecí verejných. No, hnus.

Z rozhorčeného prejavu uSmernenej ministerky Sakovej dokonca vyplynulo, že strana Smer dobre vie, odkiaľ vietor fúka a že najväčšie zlo je do zahraničia vysielané z Bratislavy. A práve toto poznanie ju priviedlo k myšlienke mobilizovať voličov v regiónoch. „Ja, ako kandidátka strany Smer-SD ,chcem rovnako mobilizovať našich voličov z regiónov, aby o Slovensku nerozhodovala iba Bratislava, tak ako tomu bolo v prezidentských voľbách či voľbách do európskeho parlamentu, kde bol priepastný rozdiel v účasti medzi Bratislavou a regiónmi, ktorý môže byť teraz podporený hlasmi zo zahraničia."

Môžeme len hádať, k čomu chce voličov z regiónov v súvislosti s voľbami zo zahraničia nabádať, pretože veta, ktorú začala a nedokončila v jednom zo svojich prejavov, môže znamenať čokoľvek:

„Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí ...“

A koniec ...

Čo im nemajú voliči z regiónov dovoliť?

Otvoriť obálky s volebnými lístkami? Voliť, koho chcú? Voliť vôbec?

A ako to majú voliči z regiónov urobiť?

Možno môžu voliči z regiónov zavolať príbuzným za hranice, aby neotvárali obálky, pretože sú plné antraxu.

A možno im môžu voliči z regiónov napísať napr. to, že sa tu máme dobre, že nám tu nič nechýba a že sa nemusia namáhať, že si Smer odvolíme sami.

A možno im voliči z regiónov môžu ...

Nuž, treba sa vyjadrovať presne, pani ministerka. Inak, bez presného pokynu vašim voličom, to môže i napriek dobrému úmyslu dopadnúť všelijako.