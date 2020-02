Poslanci na nočnej, alebo o tom, keď blázinec, tak ako u nás na Slovensku

Posledná schôdza národnej rady dala politickú korunu končiacemu sa volebnému obdobiu i celému kraľovaniu nášho parlamentu. Snúbia sa v nej anarchia, truc, zrada, urážky, poníženie, trestné oznámenie a hlavnú úlohu hrá: kecpult.

Na počiatku nedôstojnej rozlúčky s poslaneckým mandátom stálo: Mysleli si, že to nespravíme, tak tu to majú. Takto víťazoslávne, s jemným úškrnom v tvári pán Fico komentoval zvolanie mimoriadnej schôdze s programom, nad ktorým krúti hlavou nejeden odborník i laik.

A opozícia? Chytila sa.

Keď vy takto, tak mi takto!

Upiekli tortu, do rokovacej sály doniesli spacáky, natočili budíky a prespali pod štátnym znakom.

A čo na to koalícia? Oko za oko, zub za zub.

Pán Danko, vykázal už dvakrát nespratníkov zo sály, už druhýkrát preložil schôdzu na nasledujúci deň a na brífingu s tajomným výrazom v tvári prezradil, že našiel stratégiu, ktorou prekabáti kecpultových prísavníkov, len ju nesmie dopredu prezradiť, aby mu jeho zámer niekto neprekazil.

Toto je obraz veľkosti a dôstojnosti našich predstaviteľov. Toto je naša politická špička.

„Vidíte to taky? No uznejte, že s tímhle materiálem se do Evropy vykročit nedá.“ (Slunce, seno,...)