Do volieb s temperamentom

Vážení blogeri a čitatelia blogov, zajtra má každý z nás opäť oficiálnu možnosť zasiahnuť do vecí verejných. Už ste sa rozhodli, či a koho budete voliť? Viete, že za vaším rozhodnutím stojí tak trochu i váš temperament?

Ak ste cholerik alebo melancholik, nemáte v obľube slabochov. Vaše nastavenie i myslenie sú výkonové a potrebujete mať pocit, že štát má v rukách niekto, kto sa nehrajká na piesočku, ale maká a jeho práca prináša viditeľné výsledky. Pre cholerikov sú voľby súťažou silných a silnejších, kde hrá prím sila, schopnosť a rozhodnosť. Dôležitý je rozum a logika. Mal by vyhrať ten najsilnejší kandidát. Volebný program je síce dôležitý, ale máloktorý cholerik si ho prečíta, pretože je to pre neho dlhé. Väčšinou sa rozhoduje podľa hlasitej prezentácie vodcu a hlavných ľudí na kandidátke, berie do úvahy najmä pokrok, zlepšenie a napredovanie štátu.

Melancholik vie, ako by mal vyzerať ideálny štát, a vie že by mal vyhrať najlepší z najlepších. A to je pre voliča ťažká úloha. Melancholik sa rozhoduje najmä na základe dlhodobého pozorovania výsledkov strany, programy číta (aspoň tie, ktoré si vyberie), porovnáva a vyberá si po dlhej a zrelej úvahe. Nechápe, že niekto môže voliť len podľa sympatií a úsmevu vodcu. Je to nezodpovedné. Ak sa už melancholik rozhodne ísť k voľbám, má z toho ťažkú hlavu, pretože nie všetko sa mu v jednotlivých programoch páči. Čo bude lepšie? Neurobí chybu, ak vyberie toho alebo toho? Aké negatíva by prinieslo do jeho praktického života, ak bude voliť toho alebo toho? I keď melancholik k voľbám pristupuje veľmi zodpovedne, už vopred vie, že to asi nedopadne dobre.

Sangvinici a flegmatici vyberajú srdcom. Sú vzťahoví a veria, že ak vyhrá strana, v ktorej sa myslí najmä na ľudí, bude všetko dobré. I napriek tomu, že sangvinici sú slobodné a slobodomyseľné bytosti, vedia, že by k voľbe mali pristupovať zodpovedne. A aj sa o to snažia. Dokonca si niektorí i program prečítajú a svoj hlas do urny hodia so všetkou zodpovednosťou. Už pri odchode z volebnej miestnosti však myslia na večeru či zajtrajšiu párty. Nerobia si ťažkú hlavu z toho, čo bude po voľbách. To je veľmi ďaleko. A navyše, o pár rokov sú ďalšie.

Flegmatika tak trochu rozčuľuje, že už sú tu zasa voľby. Veď ešte len toť boli ... A keby to len o hlasoch v urne bolo, ale voľby celkom iste so sebou prinesú i zmeny a flegmatik by bol najradšej, keby sa po voľbách nič nemenilo. A teraz nemám na mysli mená politikov, ale zaužívaný spôsob života. Už keď sme si zvykli, tak nech to tak chvíľu zostane. Zmeny zhora by celkom iste priniesli množstvo zmien dole, a to by malo (podľa negatívnych skúseností flegmatikov) dopady na spôsob života, ktorý žijeme. Flegmatik sa rozhoduje podľa sympatií lídrov a pozitívnych dopadov bodov ich programu na pohodlnejší spôsob života. S programom sa väčšinou zoznamuje prostredníctvom ústnej prezentácie lídrov, pretože v písomnej podobe sú pre neho príliš komplikované. Ak by im mal dostatočne porozumieť, musel by ich čítať minimálne dvakrát, a to sa mu nechce.

Našli ste sa?

Ak nie, nič si z toho nerobte a robte si podľa svojho.

Dôležité je, aby sme odvolili. Zo srdca i z rozumu.

A ak si môžem dovoliť malé želanie ...

... želám nám všetkým, aby, keď sa hlasy cholerikov, melancholikov, flegmatikov i sangvinikov sčítajú, priniesli našej krajine v tom najbližšom období vieru a v tom vzdialenejšom časovom horizonte potvrdenie, že sa tu oplatí žiť. Nám i našim deťom.

Veľa šťastia.