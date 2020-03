Nastáva čas na: keď oni do nás kameňom, my do nich dvomi

Vyvodenie zodpovednosti lídrov za volebný ne/úspech strany je otázkou a zrkadlom najmä charakteru osobnosti.Vraj. Platí to však vždy?

Platí.

Každý z nás má určité vrodené vlastnosti, ktoré sú našim nebom i peklom. Najmä naše negatíva nám dávajú zabrať a žiť s nimi je niekedy naozaj ťažké. Najmä pre naše okolie. Aby sme sa ich naučili zvládať (a ideálne ich ovládať) a aby sme sa naučili v harmónii spolunažívať s ostatnými, nám pomáha náš charakter - súčasť našej osobnosti (odraz našich hodnôt), ktorá nám dáva príležitosť byť v očiach druhých lepším alebo horším.

I volební lídri niektorých strán ukázali po voľbách svoj charakter. Napr. páni Hlina, Beblavý, Truban ukázali svetu, že dokážu držať opraty divokých koní svojho temperamentu pevne v rukách a odstúpili z funkcií.

A potom sú tu niektorí, ktorí nechávajú svoje kone bežať kudy-tudy.

A potom je tu jeden, ktorý opraty zahodil, dráždi svoje kone do nepríčetnosti a vedie ich k priepasti. Pokúsi sa s koňmi priepasť preskočiť. Bez oprát.

Predseda Smeru porážku svojej strany uznáva. Výsledky volieb berie ako prehru. Ale prehru iných, ktorí to pokazili. On sám je víťazom a spasiteľom, ktorý prichádza v pravý čas, aby svoju stranu zachránil. Aby všetkým ukázal, ako sa to má robiť. Stav, ktorý je pre ostatných dôvodom na stiahnutie sa a odchod, je pre pána Fica novou výzvou. V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme svedkami novej premeny človeka. Z nudiaceho sa a rezignovaného, opúšťajúceho sa muža sa stane Spiderman. Začne cvičiť, ukazovať sa na verejnosti a kúsok po kúsku bude obnovovať svoje potrhané siete moci. Ak bude treba, svojich kolegov, ktorí ho počas jeho neprítomnosti na vrchole zastupovali, bez milosti zhodí do priepasti a obetuje. Ak pripodobňujeme úspech Igora Matoviča k Fénixovi z popola, tak sa pripravme. Ešte len teraz budeme svedkami, ako dokáže Fénix vypáliť.

A súčasná rodiaca sa koalícia?

Ak nedokáže usvedčiť pána Fica z činov, ktoré by ho zákonne odstavili od moci, mala by sa pripraviť.

A nielen na dva kamene, ktoré už dávnejšie pán Fico sľúbil.