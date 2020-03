Podvod alebo moja sprostosť ?

V decembri som sa ulakomila a do nášho centra som zakúpila z nakladateľstva FORUM aktualizovanú publikáciu venovanú GDPR, a to i s prístupovým heslom na publikáciu v elektronickej podobe. Všetko LEN za cca 151,-eur.

I keď to bolo pre školské zariadenie celkom dosť peňazí, hovorila som si: risknem to, je to relevantné nakladateľstvo, ktoré sa zaoberá odbornou literatúrou, tak snáď sa to oplatí a budem mať z oblasti, ktorá je strašiakom od r. 2018, informácie a vzory potrebnej dokumentácie z prvej ruky.

To, čo nám bolo po Vianociach doručené, ma síce príliš nenadchlo, ale považovala som to za akýsi základ, ktorý bude postupne za primeranú cenu dopĺňaný a aktualizovaný.

Prvé prekvapenie prišlo dnes.

Prvá aktualizácia obsahovala približne 6 stránok veľkosti A5 a prístupové heslo k elektronickej podobe publikácie, a to všetko LEN za 117 eur. Skoro som odpadla. Rozčúlená som zobrala telefón a zavolala som do nakladateľstva.

Nebudem náš hovor rozpitvávať, vyrukujem len s pointou.

Mám dve možnosti: buď čiastku 117 eur uhradím a budem mať na ďalšie 3 mesiace aktuálne informácie a heslo do elektronickej podoby publikácie (a tento postup za 117 eur sa bude opakovať každé tri mesiace), alebo 117 eur neuhradím, printovú podobu vrátim späť do nakladateľstva, ale tým pádom mi zaniká i možnosť prístupu do online publikácie, ktorú som si za 151 eur v decembri zaplatila.

Wau.

Jedna možnosť výhodnejšia ako druhá.

Ani o jednej sa vopred nikde nedočítate.

A aké poučenie z toho plynie?

Žiadne.

Ak sa na niečo vopred nemôžete pripraviť, aby ste si potom oprávnene mohli búchať hlavou do stola s ponosou, že je to vaša sprostosť, tak potom si môžete len zanadávať a vyliať srdce v blogu.

Alebo ...

... nenechať to len tak.

S týmto prípadom, ktorý sa ako jeden z mnohých môže dostať do Dejín kšeftárstva a neobmedzených možností podnikania na Slovensku, sa totiž obrátim na miesta, kde posúdia, či objednávka publikácie GDPR bola moja sprostosť, alebo vypočítavý podvod nakladateľstva.