Akú máte doma ženu?

Každá žena si nesie životom zvláštnu energiu, ktorá je jedinečná a zároveň pre všetky ženy spoločná.Je to zvláštny druh tepla, ktoré sa nedá ničím nahradiť. Ak ho vo svojej blízkosti máte, je požehnaním. Ak chýba, chýba harmónia.

Táto energia je dôležitá nielen pre ženy samé, ale i pre mužov, ktorí v nej hľadajú a nachádzajú vyváženie seba samých, čaro, pokoj, domov, vôňu a akýsi druh bezpečia. Aby to nebolo také jednotvárne a aby si muži mali z čoho vyberať, príroda to zariadila tak, že ženskú energiu okorenila temperamentom. A čo z toho vzniklo? To, čo máte doma.

Žena cholerička je veľmi ambiciózna dáma, ktorá chce mať všetko pod kontrolou. Pri rozdeľovaní energií jej príroda pridala za hrsť energie mužskej, a tak sa stáva, že je malým mužom v sukni. Je neustále v pohybe (psychickom alebo fyzickom) a do aktivity núti i svoje okolie. Je strážkyňou času, plánuje, realizuje, hodnotí, takmer vždy má posledné slovo. Jej domácnosť funguje pod jej dirigentskou paličkou. Miluje svoju rodinu a snaží sa ju zabezpečiť po všetkých stránkach.Tieto ženy tlieskali najsilnejšie zo všetkých žien pri návrhu otcovskej dovolenky, pretože často zarábajú viac ako ich polovičky, čo považujú za dôvod na výmenu rolí. Sú to levice, ktoré dokážu byť nežné a milé, ale zároveň kruté v prípade, že im siahnete na ich deti, partnera, ich teritórium.

Žena flegmatička by naopak zostalo so svojimi deťmi doma najradšej až do doby, kým si neurobia vodičský preukaz. Je to naozajstná mama, ktorá si z archetypálneho správania ženy priniesla od svojich predkov najviac. Je starostlivá, citlivá, jej domácnosť dýcha teplom domova naširoko, naďaleko. Uvedomuje si význam svojej ženskej a materskej úlohy a ak je treba, potlačí všetky svoje ambície, záujmy a pracovné povinnosti do úzadia, len aby vytvorila pohodlie svojim najbližším. Svoje poslanie nesie bez nároku na pochvalu či odmenu.

Domácnosť ženy melancholičky väčšinou žiari čistotou, všetko je dokonalé, na svojom mieste. Vzhľadom k tomu, že ju rozčúli každý nepriateľský zásah do jej dokonalého sveta, čo môže byť napr. ponožka pod posteľou, či omrvinka na stole, mávajú to jej blízki ťažké. Žije s heslom: dôveruj, ale preveruj. Mamina v záujme udržania poriadku a systému neúnavne svojich najbližších poučuje a kritizuje za všetko, čo by mohlo narušiť a ohroziť integritu domova. V záujme ich dobra. Na rozdiel od ženy flegmatičky, ktorá má tiež poriadok, však jej domácnosť, viac ako teplom domova, dýcha sterilitou. Láska ženy melancholičky ku svojim najbližším je hlboká a bezmedzná, najmä ku svojim deťom.

Žena sangvinička je opakom ženy melancholičky. Jej domácnosť vyzerá podľa toho, ako sa vyspí. Ak má chuť na poriadok, je dom ako klietka, ak nemá náladu, tak nie je. Dôležitou súčasťou jej života je zmena, takže ak existujú plány, dajú sa veľmi rýchlo zmeniť, ak existuje určitá dispozícia bytu, môže sa veľmi rýchlo zmeniť. Je to žena, ktorá si vie vychutnať zábavu, priateľov a nemá nič proti tomu, aby miestom radovánok bola jej domácnosť. Voľnosť, ktorú dopriava sebe, dopraje i svojim najbližším. Deti či manžel s kamarátmi sú vítaní. Kontrola z jej strany sa prejavuje len veľmi sporadicky. Dôveruje, nepreveruje. Všetko je tak, ako má byť.

Tak čo páni, ktorý z týchto pokladov máte doma?

Nech už je to, ako chce, verte tomu, že ak by ste ju nemali, vo vašom živote by vzniklo prázdne miesto. Veľké prázdne miesto. Našli ste si ju, pretože vám priniesla do života niečo, čo vám dovtedy chýbalo. Možno to neviete opísať, ale bolo to niečo, čo vám symbolizovalo malú oázu, kde ste sa mohli občerstviť a nabrať novú silu. A to je niečo, čo sa nedá ničím zaplatiť ani nahradiť.

Povedzte jej to. A možno práve dnes. Na MDŽ.