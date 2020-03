Tajomstvo hradu v Karpatoch II., alebo Igor Matovič je možno Tóna Hluchonemec

Obludnú skutočnosť o prvom legislatívnom zámere novej vlády dnes odhalil poslanec Fico. Zákon o možnosti identifikovať a monitorovať pohyb nakazených prostredníctvom mobilných operátorov je len špionážnou zásterkou vlády.

„Je to špehovací zákon. Môžu zisťovať, s kým telefonujeme, môžu sledovať naše maily, sms. Urobili to tak, aby mohli sledovať a odpočúvať kohokoľvek v tejto krajine. Majú to v krvi," zdesene komentoval novú legislatívu pán poslanec a dodal, že: „ak tento zákon prejde v znení, aké je navrhované, tak všetka komunikácia bude dostupná vláde Igora Matoviča.“

A to už pozor, vážení!

Všetky tajné rodinné recepty, nevery i sprosté slová, ktoré naťukáte do mobilu mieria priamo k tajnému podzemnému brlohu Matovičovej vlády, kde ich Sulík, Kollár, Remišová a spol. pod rúškom noci podrobne rozoberajú a spracúvajú tak, aby ich mohli zneužiť vo svoj prospech a na účely, o ktorých sa nám ani len nesníva. Zaujíma ich všetko: kto, kde, s kým, prečo, aj koľkokrát. Koronavírus je podľa pána Fica len vymysleným dôvodom, aby mohli nazízať do nášho súkromia, hľadať špiny a v nestráženej chvíli nás tým všetkým ovaliť.

Nuž, pán Fico je koumák.

Je vidieť, že má čo to za sebou a že dokáže z vlastných skúseností dedukovať hypotézy i riešenia, ktoré by nás, nezaťažených, ani len nenapadli.

I keď väčšina z nás má dnes celkom iné starosti a bojíme sa celkom iných bubákov, sociálne ladený pán Fico na nás biednych ani v opozičnom rúchu nezabúda a veľmi jemne a ľudsky zdvíha varovný prst.

Je prosto náš.

Taký náš malý Teleke z Tölökö.