Teplomer, teplomer, začína samozber

Ešte sa neskončil ošiaľ s rúškami a rozbieha sa druhé kolo. Ring voľný – teplomery. Môžeme síce očakávať, že po úspechu z doma vyrobených rúšok sa budú Slováci pokúšať vyrobiť si i vlastné teplomery, no nečakajme zázraky.

I keď, nikdy nehovor nikdy.

Prvé teplomery boli totiž založené na rozpínaní sa alkoholu, čo môže byť silnou motiváciou k experimentovaniu v kôlniach a dielňach zručných slovenských kutilov. Povedzme si však pravdu, chvíľu by trvalo, kým by prvý slovenský teplomer uzrel svetlo sveta a na to nemáme čas.

Od pondelka musíme merať. Všade a všetkým.

Lenže čím, keď teplomery nie sú.

Pán premiér spolieha na spolupatričnosť Slovákov a radí, aby napr. predavačky z Kauflandu doniesli svoje domáce teplomery do práce, každá si svojho zákazníka počkala pred obchodom, odmerala ho a po skončení nákupu si ho i skasírovala.

Ja som za.

Pre tých pár, čo majú doma teplomer bezkontaktný, to bude brnkačka, a verím, že pri troche dobrej vôle to môže ísť i s teplomerom kontaktným. Veď nemôže dlho trvať nájsť v zabalenom zákazníkovi voľnú škáročku, kade by teplomer prekĺzol na holé telo. Najlepšie by bolo, keby si zákazníci v rámci urýchlenia procesu vystrihli ešte doma v kabáte a v pulóvri pod pazuchou dierku, aby sa teplomer dal kade zastrčiť, a už k obchodu kráčali so vztýčenou pazuchou, prípadne dvomi, aby predavačka vedela, že môže tam i tam.

Druhá alternatíva je, aby si každý zákazník doniesol do obchodu svoj vlastný teplomer. A zasa malý zlepšovák... Aby sa ušetril čas, tí, čo majú doma len kontaktný, strčte si ho pod pazuchu už niekoľko metrov pred obchodom, ideálne už doma.

Tretia možnosť je asi najschodnejšia. Každý zákazník vojde do obchodu s tabuľkou zavesenou na krku, kde bude čitateľne a veľkým tlačeným písmom napísaná aktuálna teplota jeho tela. Aby to bolo adresné, presné a v prípade klamlivej informácie postihnuteľné, tak i s čestným prehlásením: Ja, Věra Tepličková čestne prehlasujem, že moja aktuálna teplota dňa 27. 3. 2020 o 9.00 hod bola 36,7 °C. A samozrejme vlastnoručný podpis (zatiaľ bez overenia notárom).

Nebojte sa, Slováci. Spoločne to dáme.

Veď ako hovorí náš premiér: kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby.