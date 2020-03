Čo doma v izolácii s temperamentom menších detí ...

Dlhodobé odlúčenie detí od bežných činností a zvyklostí všedných dní dá zabrať nielen deťom samým, ale i rodičom. Mamííí, ocííí, či otázka čo mám robiť? vám po niekoľkých týždňoch v ušiach znejú ako zvuk zubnej vŕtačky.

Súčasnú generáciu detí sme celkom dobre naučili, že voľný čas im vyplní NIEKTO. Škola, ZUŠ, CVČ, klub, skupina. Deti si sami nevedia poradiť s množstvom voľného času. Okrem čítania nepoznajú alternatívu k činnostiam ako byť na počítači, tablete, mobile, televízii, pri ktorej by sa sami zabavili. Len máloktoré si samo sadne ku stavebnici, k modelu či zbierke, len máloktoré dokáže čerpať a využiť svoju fantáziu k tomu, aby si samo vyplnilo svoje voľno.

Možno nastal čas, aby sme svojim deťom ukázali i túto možnosť.

A možno sa vám hodí i zopár mojich rád, ako a načo svoje deti naviesť podľa ich temperamentu.

Malý cholerik, ktorý má vo svojej základnej výbave byť najmä vodcom a organizátorom, by sa potreboval realizovať v hrách a v činnostiach, kde si bude trénovať tieto svoje vrodené danosti. Každý námet, kde by mohol niekoho riadiť či niečo organizovať, je pre vášho potomka to pravé orechové. Hrať sa na školu a využiť k tomu svoje hračky ako žiakov, alebo byť šéfom domácej reštaurácie, kde sa bude zodpovedne spolupodieľať na tvorbe týždenného menu, to sú činnosti, v ktorých sa váš malý cholerik nájde. Ak mu navyše dáte možnosť prevziať za niečo zodpovednosť, do ktorej mu NIKTO nesmie zasahovať, napr. každý deň pripraví v inom štýle servírovanie a úpravu stolu k obedu a každý deň bude patrične za svoju dôležitú službu rodine pochválený, vytvoríte mu priestor nielen pre svoju realizáciu, ale donútite ho naplno využiť svoju fantáziu, ktorej majú cholerici na rozdávanie. Len pozor: buďte pripravení na to, že cholerik žije heslom: dejte mi lidi a já to udělám, takže bude vo svojej vodcovskej role úkolovať i všetkých členov rodiny. Váš malý choleriček vám bude vďačný i za každú možnosť komunikácie s vami, čo vám síce uberie množstvo času a energie, ale váš potomok bude žiariť spokojnosťou.

Ak máte doma malého flegmatika, tak vedzte, že patrí k deťom, ktoré za vami najmenej zo všetkých typov chodí s vetou, že sa nudí. On sa nenudí. On si to užíva. Dlho spí, často leží, jemu tento spôsob života v podstate vyhovuje. Práve u flegmatika zažijete opak toho, čo zažívajú rodičia detí iného typu: neviete ho k ničomu namotivovať. Jemu sa nič nechce. A už vôbec nie niečo, čo je celkom nové. Preto hry a činnosti, ktoré mu predostierate by mali vychádzať z toho, čo už pozná. Toto dieťa rado opakuje, takže nemusíte sa báť, že hra, ktorú hráte stále dookola a v ktorej sa zlepšuje, ho tak skoro omrzí. Má rado kreslenie, pokojné spoločenské hry, kde sa nemusí príliš namáhať. Rado pomáha a stará sa o niekoho, takže ak mu dáte dôveru v starostlivosti o zviera či rastlinku, zveríte ich do zodpovedných rúk. S motívom pomoci druhým hľadajte i námety ku hrám: zdravotná sestrička, pán učiteľ, hra na rodinu atď.

Malý melancholik sa rád ponorí do hlbších skúmaní a bádaní. Či už to bude hra z oblasti prírodných vied, alebo pravidelné zaznamenávanie rôznych dôležitých údajov a vytváranie štatistík, alebo vytváranie rodokmeňa záleží na smerovaní vášho potomka. Dôležité je, aby vo všetkom, čo bude robiť, videl zmysel a význam. Veta: tuto niečo máš a chvíľu sa zabav, u neho neobstojí. Vždy potrebuje vedieť, čo ide robiť a prečo. Práve u tohto typu detí sa pripravte na množstvo ťažkých otázok smerovaných na súčasnú situáciu: prečo koronavírus prišiel, koľko ľudí ešte zomrie, ako najlepšie zabezpečiť ochranu vášho domova, aby sa k vám vírus nedostal, čo sa stane, keď niekto z rodiny umrie atď. Snaha rozveseliť melancholika je často márna a ak sa o to budete snažiť nasilu, dá vám patričným spôsobom najavo, že tudy cesta nevede. S melancholikom je potrebné zdieľať jeho smútok i vážne nálady a dookola ho upokojovať, že bude všetko dobré. (I keď vám po hodine rozhovorov povie, že aj tak je všetko naprt). Pre melancholika odporúčam hry a činnosti, kde by sa mohol zamýšľať. A nebojte sa ťažkých tém a úloh. Ak rád píše, nech napíše divadelnú hru. Ak rád číta, nech si vytvorí najúžasnejší čitateľský denník, kde písmom i obrazom bude na prvý pohľad vidieť, o čom knižky boli.

K tomuto, čo som práve dopísala ako radu pre malého melancholika, nikdy nenúťte sangvinika. Dlhodobé skúmania, rozbory a hlboké myšlienky sú jeho smrť. On potrebuje zmenu a zábavu. Stále. Ak máte doma malého sangvinika, tak zo všetkých rodičov práve vám zoberie najväčší kus času vysvetľovanie, prečo musí byť doma, že nesmie nikde ísť, že sa nesmie stretnúť s Jankom a Marienkou. Nechápe to. Sangvinik by najradšej robil všetko a nič. U všetkého vydrží chvíľu a hľadá zmenu. Preto činnosti a hry, ktoré mu ponúknete by nemali byť príliš dlhé a mal by byť vidieť okamžitý výsledok. Výroba → výrobok. Hra → výhra, prehra. Opakovanie či činnosť na pokračovanie neobstojí. Vďačný vám bude za všetko, kde sa môže vyrozprávať, zahrať divadlo, niečo odmoderovať. Hra na modelky s vašou otvorenou skriňou a šminkovacím kufríkom je ideálny relax pre dcéru. Vytvoriť z obývačky bunker s množstvom vychytávok a s možnosťou spať v noci s baterkou na zemi bude ideálnym vyplnením jedného poobedia a večera pre syna. Kolieska, bublinky, chaos – úžasný deň malých sangvinikov.

Že je to málo?

Skúste sa ponoriť do svojej vlastnej fantázie a vymyslite niečo, čím by ste sa ako dieťa zabavili vy. Ak má vaše dieťa zdedený váš temperament, tak to zorganizujte. Ak ho nemá, tak skúste urobiť opak. Celkom iste sa trafíte. Želám pevné nervy a veeeľa fantázie a kreativity.

A ... buďte zdraví.