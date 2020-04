Blackout po slovensky, alebo keď musím, tak musím...

Pellegríni skritizoval Matoviča za prísnosť a povedal, že on by ľud len požiadal, aby zostali cez sviatky doma. Matovič skritizoval Pellegríniho a natvrdo obmedzil slobodu pohybu. A čo na to ľud? Ľud ich má obidvoch v paži ...

Keď musím, tak musím...

Každý z nás sa našiel aspoň v jednej liberálnej výnimke, ktorá sa na obmedzenie vychádzania nevzťahuje, takže s vopred pripravenou výhovorkou pre prípadnú policajnú otázku, kde, prečo a za kým ideme, vychádzame z domovov, nakupujeme rožky na veľkonočného baránka a pendlujeme po Slovensku tak, ako by sa nechumelilo. Mladí, starí. Núdzový stav, nenúdzový stav.

Zatiaľ, čo by sa policajti a vojaci v čase núdzového stavu mali unudene prechádzať na hraniciach okresov a svojou prítomnosťou už z diaľky odstrašovať počin nejaké prípadného odvážlivca, ktorý sa i napriek núdzi vybral na neodkladnú púť, porušujú zákaz zhromažďovania sa, vzájomne sa kontaminujú s posádkami aut a vypĺňajú s tisíckami pútnikov dôležité dotazníky. Neskôr, ak neskončia s vírusom v karanténe, sa zahrajú na kriminálnu ústredňu, ktorá pátra, a budú zisťovať, či Lojzo M. z Lozorna mohol naozaj cestovať za svojou prastarou matkou Anežkou P. do Humenného, ktorá potrebovala nakŕmiť zajacov a psa.

Iní policajti strážia dom nakazeného, aby i napriek zákazu naozaj neodišiel z domu, a tí, ktorí ešte zostávajú, sa naháňajú na hraniciach s tými, ktorí si do Rakúska odskočili kúpiť len zemiaky a mlieko.

Celkom ako u blbých na dvore...

Máme šťastie, že koronavírus je celkom tolerantné a milé stvorenie a že nám v podstate len vytvára podmienky a priestor na malé cvičenie našej zodpovednosti pre prípadný naozajstný núdzový stav v budúcnosti.

To, či zlyhávame, alebo sme pripravení na prípadnú budúcu katastrofu, nebudem komentovať.

Môžeme to všetci sledovať v priamom prenose.