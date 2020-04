Svet sa pasuje s novým vírusom, predseda Fico s politickým Alzheimerom

Včerajšia tlačovka Smeru ma donútila kliknúť si na oficiálne stránky alzheimer.sk. Vystúpenie pána Fica u mňa totiž vyvolalo podozrenie, že predsedov zdravotný stav nie je celkom s kostolným poriadkom.

Hlavný príznak Alzheimera - zhoršovanie sa pamäti sa vo vystúpení pána Fica prejavil v plnej sile najmä pri útokoch na súčasnú vládu. Boli to útoky na správanie, ktoré bolo ešte pred pár týždňami i pre vládu pod vedením Smeru typické a bežné. Na humoristicko-tragické mediálne odkazy v trojke Fico – Danko – Bugár (či v dvojke Fico – Pellegríni) si predseda nespomína, no podobné odkazy Matoviča a Sulíka označuje za cirkus. Pánov Bődőra a Trnku nepozná, no k novému šéfovi SIS Pčolinskému má výhrady. Nevie aké, ale má ich a čuduje sa, že ich nemá aj prezidentka Čaputová, ktorá Pčolinského do tejto funkcie s ľahkosťou potvrdila. Nevie o žiadnych bezpečnostných rizikách, ktoré sa spájali s jeho pravou rukou Troškovou, no vehementne poukazuje na bezpečnostné rizika spojené s predsedom parlamentu Kollárom. Nespomína si, že by sa niekedy v minulosti stretol s nejakým odborníkom z bývalej opozície (lebo takí neboli), no dnes sa žaluje novinárom, že súčasná koalícia neprizýva opozičných expertov k rokovaniam.

Moje podozrenie, že sa predseda Smeru pasuje so zákerným ochorením je však vec subjektívneho názoru, a tak, aby som si bola celkom istá, či je pán Fico naozaj v zóne ohrozenia touto chorobou, vyplnila som na uvedenej stránke i dotazník. No ako by ste na uvedené otázky odpovedali vy?

Opakuje si stále niečo, alebo pýta sa stále na to isté?

Začína byť podráždený, nepokojný, podozrievavý, alebo začína vidieť, počuť, veriť nereálnym veciam?

Otázok v tomto dotazníku bolo 11 a v záverečnom hodnotení bolo upozornenie, že ak bolo viac ako 5 kladných odpovedí, je vhodné tento stav konzultovať s lekárom. I keď som nevedela presne odpovedať na otázky typu, či začína potrebovať pomoc pri jedení, obliekaní, kúpaní a toalete, predsa len som tých kladných nazbierala 5. Viem, nie je to viac ako 5, ale predsa len...

Členovia Smeru zbystrite pozornosť a pomôžte svojmu predsedovi.

Keď už nič iné, tak si kliknite na stránku o Alzheimerovi. Sú tam vypísané varovné signály tejto choroby a dokonca i online cvičenia a pracovné zošity, ktoré môžete svojmu predsedovi nenápadne podstrčiť. Včasná pomoc je totiž v tomto prípade alfou a omegou budúcnosti fungovania Smeru.