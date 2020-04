Jedná sa len o zlyhanie jednotlivcov ... masové

I vás fascinujú odpovede predstaviteľov Smeru, ak sa ich novinári pýtajú na podozrivých a stíhaných Smeroblížnych? Pašku, Jankovskú, Trnku, Počiatka, Kičuru a všetkých ostatných s obrovskými majetkami,

u ktorých je zrejmé, že svoje statky nemohli ani s Božou pomocou nadobudnúť prirodzenou cestou, prezentujú len ako zlyhanie jednotlivcov. My nič, my muzikanti. Bývalý premiér Pellegrini má svoje obľúbené padni, komu padni a drží palce polícii. Predseda Fico sa dušuje, že nemá problém so zodpovedaním otázky na jeho priateľstvo s Kičurom, ale neodpovie, pretože Matovič a pretože Kiska.

Žiadne sme si vedomí, žiadne ospravedlňujeme sa, žiadne cítime zodpovednosť...

Čo s tým má strana Smer? To všetko sú len zlyhania jednotlivcov.

A ako sa k tomu staviame my, ostatní jednotlivci?

No, hneváme sa.

Niektorí až tak, že použijú pri televízore i vulgárny výraz.

A to členom Smeru nejako zvlášť žily netrhá.

Vedia, že ak sa týždeň v médiách prepiera Počiatkova vila, Kaliňákova motorka či kabelka Jankovskej, prestane nás to baviť a nájdeme si inú zábavku. A ak sa téma ťahá viac ako týždeň? Vystúpi predseda Fico so sebavedomým mediálnym pozdravom národu, v ktorom zaútočí na jeho obľúbených daňových podvodníkov Matoviča a Kisku a je ... vymaľované.

A tak, zatiaľ, čo držíme spolu s Pellegrinim polícii palce a počúvame útočné Ficove odkazy, si za milióny, ktoré sme našetrili pre priaznivcov Smeru, desiatky smerojednotlivcov žijú pokojne v zahraničí, niektorí cestujú a užívajú si benefitov a niektorí zabezpečili luxusom a statkami synov, dcéry, súčasné i bývalé manželky. Tí, ktorí boli príliš nenažraní a sú už monitorovaní, viac toho snáď nestihnú, tí, u ktorých zatiaľ ešte NAKA na bránku nezaklopala, čušia ako vši pod chrastou, dúfajúc, že sa na nich nepríde a maskujú svoje machinácie, ako sa dá.

A čo s tým má strana Smer?

Celkom nič.

Sú to len jednotlivci.

A u jednotlivcov je celkom pravdepodobné, že z času načas zlyhávajú.