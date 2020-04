Peter Pellegrini verí, že s ním môže prísť lepší Smer

a zvažuje kandidatúru na post predsedu strany. Tvrdí, že Smer sa musí očistiť a zbaviť sa „biľagu strany, ktorá akoby bola zodpovedná za všetky zlé veci, že podporovala kradnutie, korupciu atď.". A vraj je to on, čo to dokáže.

Pri týchto svojich úvahách sa pravdepodobne nechal uniesť často deklarovanou víziou, že svet po prekonaní vírusovej epidémie bude iný. Ľudia budú vraj iní.

Nuž, som náchylná uveriť tomu, že svet bude naozaj iný, ale neverím tomu, že ľudia budú sprostejší.

Je pravda, že spomínaný biľag vypálili strane Smer na hruď celkom iné osoby, no Peter bol tomuto účastný. Prizeral sa, čušal a viezol sa na vlne, ktorá ho posúvala ďalej a ďalej. Bol lojálny, čo sa mu vyplácalo. Všetko to, čo považoval za príležitosť, využil, čo mu síce dávalo možnosť dostať sa vyššie, no zároveň ho to utápalo v marazme toho, čo vedel. Musel vedieť, tušiť i predpokladať, ale hral sa na slepú babu. S nami i so sebou samým.

Peter Pellegrini nie je hlúpy, ani zlý. Je len lojálny k ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.

Nechcem vám brať ilúziu, pán Pellegrini, ale mám pocit, že úmysel vzkriesiť Smer je nereálny. Je to ako pokus o resuscitáciu zahnívajúcej mŕtvoly a jej návrat do života. Ten, čo Smer stvoril, ho totiž i zabil. So všetkými, ktorí mu verili.