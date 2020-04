Šialenec predložil šialený program a môžeme čakať ďalšie šialenosti,

komentoval schválenie vládneho programu pán Fico na dnešnej tlačovke. Zlátanina, ktorú stvorila a schválila skupina bláznov a polobláznov. Žiadne finančné krytie. Žiadna vízia. Len ničota a nakoniec kolaps. Koniec sociálneho štátu

Aspoň takto to vidí skúsený politik s dlhoročnou praxou, niekoľkonásobný premiér a sociálny demokrat v jednom.

Takúto máme budúcnosť, Slováci.

Po rokoch blahobytu a sociálnych istôt, ktoré nám zabezpečila strana Smer, sa pripravme na strádanie, biedu a hlad. Koniec obedov zadarmo. Koniec cestovania zadarmo. Koniec všetkého. Budeme umierať v neistote, v tme a sami.

Opustené vlaky a železničné stanice budú postupne chátrať a o pár rokov už len zvyšky vytrhaných koľajníc nám pripomenú, ako nám za tatíčka Roberta bolo dobre.

A čo neschopný premiér cigánov, ako nazval predseda Smeru Igora Matoviča? Kašle na všetko a ani s tou obyčajnou pandémiou si nevie za dva mesiace poradiť. Stará sa len o cigánov, ktorým by zniesol aj modré z neba. Dokonca by im aj poľné kuchyne do osád zakúpil. A dôsledok? V osadách sa vraj zvyšuje počet Matovičových voličov.

Nehorázne.

Pán Fico to však takto nenechá.

Už touto stále rozvíjajúcou sa kultúrou prejavu avizuje peklo, ktoré rozpúta na záchranu nás, zatratených.

Pôvodný plán, viesť v Smere diskusiu o predsedníckom poste sa ruší. Strana potrebuje mať v týchto časoch na čele silného bojovníka, ktorý sa nebude s bárským kamarátiť a ktorý nebude mať ani len náznaky slniečkových manierov.

A to je jedine ON, vraj nášho srdca šampión.

Tak mu, optimistovi, držme palce, Slováci.