Čaká na Pellegriniho čestný súboj šľachtica na koni, alebo gumáky a vlečka hnoja?

Víkend potvrdil, že v Smere sa schyľuje k pytačkám. Strana je síce obstarožná nevesta s pošramotenou povesťou, ale s celkom slušným venom, a tak majú o ňu záujem dvaja ženísi: Peter a Robert.

Robert s nevestou žije v pevnom zväzku už 20 rokov a zdalo sa, že spolu dožijú do konca života, no v tom sa objavil niekto tretí. O trochu mladší, o trochu menej šedivý a s krúžkami potvrdeným nabudeným libidom. Nevesta mu padla do oka v nestráženom okamihu, keď mu Robert dovolil nakuknúť do ich príbytku Na výslní. Pôvodne chcel byť slušný, v príbytku sa len tak porozhliadnuť, pobudnúť na istý čas, v tichosti zavrieť za sebou dvere a vrátiť sa na miesto, ktoré mu náleží. Petrovi sa však Na výslní zapáčilo a navyše, zaľúbil sa. Až po uši.

Keby si všetky city nechal Peter pre seba a o živote s nevestou platonicky (prípadne s občasnou polúciou) len sníval, bolo by všetko v poriadku, ale osud tomu tak nechcel. Chrabrý Peter sa zo svojej lásky verejne vyznal a potvrdil, že sa bude o nevestu uchádzať. O nevestu i s celou jej rodinou. Blahovou, Blanárovou, Kamenickou, Tomášovou atď., atď. A aby nestrácal čas, Robertovi už aj navrhol čestný súboj muža proti mužovi za septembrového mesačného úplnku na dohodnutom mieste.

A Robert?

Zdá sa, že Petrovi city, sny ani nároky ho príliš nevzrušujú.

Nevesta je jeho.

Tak to vždy bolo, je a bude.

Nuž, milý Peter, neviem, neviem, aký súboj môžete očakávať.

Ak môžem poradiť, zo skúseností, ktoré s Robertom všetci máme, vyleštenú zbroj a koňa slávnostne osedlaného nechajte doma, choďte do najbližšieho obchodu s rybárskymi potrebami a kúpte si tie najvyššie čižmy, ktoré majú na sklade. Do hnoja, ktoré vám Robert vyleje pred vlastný prah, ich budete potrebovať. A asi skôr ako v septembri.