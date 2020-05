Priznám sa, ešte pred polrokom by ma ani len vo sne nenapadlo, že v našej krajine, v našom vyspelom svete, kde je sociálnosť na prvom, druhom i treťom mieste, stretnem toľko diskriminovaných. Čo sa stalo? Za všetkým je korona.

Heslá o solidarite, o spolupatričnosti i o uskromňovaní na každom kroku a aj tak ... utláčanie a nespravodlivosť všade, kde sa len pozrieš.

Diskriminovaní sú tí najmladší, že sa nemôžu sociálne rozvíjať.

Diskrimináciu cítia tí najstarší, lebo im boli z dôvodu ich ochrany vyhradené hodiny na prednostné nákupy.

Diskriminovaní sú študenti vysokých škôl, ktorí trpia za to, že musia vykonať štátnice i napriek tomu, že maturity a Monitor 9 sa robiť nemuseli.

Diskriminované sú všetky povolania a pracovné pozície, ktoré tu máme. Niektorí za to, že nemôžu pracovať, niektorí za to, že musia pracovať a niektorí za to, že môžu pracovať.

Za ušlé zisky sú diskriminované veľké podniky i malé kaderníčky, kozmetičky, majitelia reštaurácií a teraz už i taxikári. Tí sa navyše cítia ukrivdení, že si musia do taxíkov kúpiť plexisklo.

Sťažujú sú pendleri i Slováci vracajúci sa zo zahraničia na diskriminujúce podmienky a kvalitu ubytovania, susedov i stravu v karanténe.

Diskriminované sú rómske osady i ovečky všetkých cirkevných združení. Tí prví za to, že ich nechcú vypustiť, tí druhí, za to, že ich nechcú vpustiť.

Diskriminované sú ľudské práva i zákonník práce.

Diskriminovaná je vláda, pretože nemôže naplno rozvíjať svoj potenciál a musí sa venovať opatreniam proti korone. A i opozícia cíti krivdu. Síce len za nezvoleného Blahu a Kotlebu, ale i tak ... Pri korone sa to zvezie.

Existuje vo svete ešte nejaký štát, kde by ľudia takto neľudsky trpeli?

https://www.youtube.com/watch?v=Ku812poIMLg