Do obchodu som prišla o 7.30 hod. Od deviatej je vyhradené pre dôchodcov, tak budem rešpektovať pravidlá. Nakúpila som a keď som odchádzala, pred obchodom už stál dlhý rad zákazníkov čakajúcich na košíky. Bolo 8.00 hod.

Viac ako polovicu z nich tvorili seniori.

„A prečo neprídete až po deviatej,“ spýtala sa pri vchode slečna s dezinfekčným prostriedkom na ruky starkého, ktorému som odovzdávala košík. „Veď to by ste nemuseli tak dlho čakať a aj by to pre vás bolo bezpečnejšie ...“

„To bolo, milá slečna, od vlády myslené tak, že to iba odporúčajú. To sa nemusí,“ odvetil starček a so získaným košíkom zmizol za presklenými dverami predajne.

O hodinu som prechádzala okolo iného obchodu a čo čert nechcel, rovnaký starček.

Bolo 9,02 hod a pred obchodom čakal jediný zákazník, mladší zákazník, ktorému sa nepodarilo vojsť do predajne pred deviatou hodinou.

Starček pozrel na hodinky, zrýchlil krok a postavil sa pred mladého zákazníka.

„Ja som dôchodca“, povedal, ospravedlňujúco pokrčil plecami a ukázal na hodinky.

Mladý muž sa pod rúškom pravdepodobne usmial, odstúpil o dva kroky dozadu a na znak súhlasu rukou ukázal starčekovi, že mu prenecháva svoje miesto.

Nuž, ako hovoria Česi, příklady táhnou...

A vraj nemajú seniori priestor na hru a zábavky...