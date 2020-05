Čo vyrušuje Smer, alebo keď vlastných našich striedajú cudzí naši

Rozčúlenie E.Tomáša nad zákonom o štátnej službe, umožňujúcom vymeniť jednu mašinériu úradníkov za druhú, bolo na tlačovke naozaj nehrané. V jeho očiach bola otázka: Keď už sú tam raz naši NAŠI, tak prečo tam pchať vašich NAŠICH?

Navyše, súčasná vláda sľubovala pred voľbami, že na rozdiel od predchádzajúcich vlád, nebudú robiť žiadne čistky.

A zrazu taký podraz.

A kde teraz pôjdu NAŠI? Po toľkých rokoch. S takou odbornosťou a toľkou praxou.

Áno, časť z nich odíde ... do dôchodku, do basy a tak, ale čo tí chudáci ostatní?

Vyzerá to na úplný koniec sociálneho štátu.

A čo je najhoršie? Táto vláda nemá vôbec žiadny plán, koho na tieto miesta dosadiť.

Napr. Remišová si so sebou vraj doniesla len jedného chudáka odborníka. Smiešne. A kto vie, či to vôbec odborník je.

To strana Smer môže odborníkov prevracať vidlami, toľko ich má.

Strana Smer postupovala v obsadzovaní miest vždy transparentne, nikoho neuprednostňovala a jej rozhodnutia boli vždy nadstranícke a nanajvýš odborné. Nerozlišovala, či ide o miesto lukratívne, ale iné. Kto na čo mal predpoklady a prešiel transparentným výberovým konaním, ten ho dostal.

Napr. taká pani Tomanová – komisárka pre deti. Milosť sama. Jej prirodzený úsmev i vrúcne správania sa k deťom, očarili výberovú komisiu natoľko, že nebolo inej voľby, ani inej cesty. Je síce pravda, že pani Tomanová je pôvodne ekonómka, ale čo na tom. Po niekoľkých pokusoch sa jej podarilo sa na deti usmiať, a to rozhodlo.

Alebo pán Raši, odborník na investície a informatizáciu. Má doma počítač? Má? Vie urobiť excelovskú tabuľku? Vie. Investoval do kúpi auta? Investoval. Super, má všetky predpoklady. Čo na tom, že je pôvodne lekár a prišiel z liečebne (z pozície námestníka, nie pacienta). Skúsil, ale na ministra zdravotníctva to nebolo, a tak by bolo trestuhodné nevyužiť jeho výnimočné znalosti z informatiky a investícií.

A čo sám pán Tomáš? Mohol byť dokonca ministrom kultúry, pretože jeho prax v rádiu Regina a redaktora v Markíze zanechali v týchto inštitúciách nezabudnuteľnú stopu, ktorá až pišťala po takomto ocenení, no skromne sa rozhodol, že pôjde za hlasom svojho srdca a že sa bude uchádzať o posty nižšie. Je síce pravda, že dnes sa odborne angažuje v jeho milovanej sociálnej oblasti, ale predtým jeho odbornosť pôsobila na ministerstve školstva, kde sa stal štátnym tajomníkom. A bola to dobrá voľba. Jeho odborné počiny na tomto mieste boli tak odborné, že sa stal dokonca predstaviteľom priorít slovenského predsedníctva v oblasti vesmíru a výskumu.

Wau. Takéto čosi.

A preto mi je trochu čudné, že sa na tlačovke pýta, ako je možné, že na post šéfa banského úradu môže nastúpiť výrobca čalúneného nábytku, alebo že prišelec z Kauflandu Galko, môže dostať lukratívny flek v leteckých závodoch v Trenčíne. Taký totiž podľa pána Tomáša nemôže v žiadnom prípade rozumieť lietadlám.