Keď je Raši v kaši, alebo o nevyspytateľnosti otázok, ktoré nemáš z vlastnej hlavy

V rámci interpelácií v parlamente dostal dnes premiér zaujímavú otázku od poslanca Rašiho. Zaujímavá bola obsahom i tým, že jej autor je neznámy. Raši ju síce položil, ale hneď po jej zodpovedaní poprel, že by bola z jeho hlavy.

Prosto, zjavila sa mu na sociálnej sieti.

Otázka znela, prečo premiér, ak ponúkol na karanténu účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Častú – Papierničku (podľa Matoviča sídlo papalášov), neponúkol i zariadenia, ktoré slúžia výhradne jemu, ako premiérovi.

Premiér Matovič sa priznal, že až z otázky pána poslanca zistil, že existujú takéto zariadenia, ale že si zistil, že tieto zariadenia sú kapacitne tak malé, že ak by tam musel byť ubytovaný i povinný obslužný personál v počte 10 – 12 ľudí, mohlo by sa ubytovať v jednom zariadení len 5 a v druhom 12 klientov, čo by nebolo pre štát príliš rentabilné.

Možno by takáto odpoveď pánovi poslancovi i stačila, ale premiér si neodpustil malý bonus.

Prezradil, že keď zisťoval, či a kde takéto zariadenia existujú, dozvedel sa i skutočnosti, ako a hlavne na čo sa v minulosti tieto zariadenia využívali a vraj to, čo sa dozvedel, by bolo hodné samotnej tlačovej besedy. Viac neprezradil a pán Raši sa viac už nepýtal. Radšej.

Nuž, niekedy i otázka môže zavariť.

Najmä, keď je od tajomného zvedavca neznalého veci a nie je vopred konzultovaná s predsedom, ktorý asi dobre vie, že takéto zariadenia existujú a na čo premiérom slúžia.