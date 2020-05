Kto zistí, či je 90-ročná babička naozaj najväčšou rybou slovenskej ekonomiky?

Časy sa menia. Zatiaľ, čo by ešte pred pol rokom Matovič pátral po prepojeniach najbohatšej babičky Slezákovej, ktorá vlastní v Poltári firmu s majetkom v hodnote 96 miliárd eur, dnes jej ten istý Matovič zachraňuje 13. dôchodok.

A teraz čo?

Kto ho zastúpi?

Komu sa uráči zabehnúť do Poltára a zistiť, kde na to starenka zobrali, prípadne, ak by to čírou náhodou bolo legálne, či by štátu nepožičali nejakú tu miliardičku na rozbeh po korone?

I keď novinári prípadným záujemcom o odhalenie niečo naznačili a podstrčili základné informácie v médiách tak, aby si ich všimla napríklad polícia, nejaký ten sudca, či opozícia, tak zatiaľ nič. Čušia. Teda aspoň smerom k verejnosti.

A téma je to pekná, zaujímavá.

Nejaké politické body by sa z nej dali celkom iste urvať.

Sudcom sa nečudujme, že sa aktívne nezapájajú, tí sa ešte furt čistia, ale polícia, vláda, či opozícia by sa k prípadu vyjadriť nejako mohli. Aspoň okrajovo. Veď verejnosť zaujíma, že hlboko v našich lesoch existujú firmy, ktoré majú majetky väčšie, ako celé HDP Slovenska. A tiež i to, ako je možné, že Boženka Slezáková ešte nestihla finančnej správe splatiť dlh zo svojich aktivít v r. 2017 a 2018 v sume 100 miliónov eur a už sa čiperka zaplieta do ďalších dlhov.

A keď už sme pri tom, bolo by dobré, aby niekto sociálne ladený babičku upozornil, že by mala trochu spomaliť a šetriť sa, aby si ten 13. dôchodok ešte užila. Predsa len, 90 rokov je 90 rokov.

Nuž, a nebolo by od veci jej jemne naznačiť, že by mala byť rozumná a už by pomaličky mala začať rozmýšľať o splátkach.

