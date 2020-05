Ako sa do hory volá, tak sa ucho utrhne

V jednom zo slovenských miest sa ani na tretí raz nepodarilo obsadiť miesto mestského policajta. Malý plat, nevďačný post. Ale mesto neprepadá panike. Vyhlási 4. výberové konanie a aby bolo úspešné, zmiernia kritéria výberu.

A to je teda kauf.

Výborná stratégia a vzor pre ďalšie mestá a obce.

Najmä v čase ekonomickej krízy.

Zvýšiť platové ohodnotenie, či pridať malý benefit na zalepenie očí a prilákanie chudáka záujemcu, to si dnes mestá nemôžu dovoliť, ale keď znížia kritéria, to sa v konečnom dôsledku ani nepozná. V správe sa síce neuvádza, či sa z podmienok výberu vypustí znalosť práce s počítačom, vlastníctvo vodičského preukazu, spôsobilosť na právne úkony, alebo absolvovanie povinnej školskej dochádzky, ale asi to majú na mestskom úrade dobre premyslené, keď s takýmto niečím oficiálne vyrukovali do médií.

Či je to len lastovička, jedinečný experiment alebo zaužívaná prax v meste, ťažko povedať.

Môžeme sa len domýšľať i to, či je to úmysel alebo náhoda, že to skúšajú práve u policajtov.

A možno si len hovoria, že s ekonomickým úpadkom sa zvezie aj úpadok iný.

Aký k tomuto zaujať postoj?

Nuž, snáď im len zaželať, nech im to vyjde, aby nemuseli organizovať 5., 6., alebo 7. výberové s postupným zmierňovaním kritérií. Ono by sa totiž mohlo stať, že v tom 10. výberovom konaní by mohol prejsť i somár.