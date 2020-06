Ešte pred tromi mesiacmi trestný čin. Dnes? Možná podmienka.

Zajtra? Prepustenie s ospravedlnením a zdôvodnením, že skutok sa nestal. Pozajtra? Pani Jankovská v dobrej nálade pózuje s oslobodeným pánom Trnkom pred generálnou prokuratúrou.Chystajú sa na verejné vypočutie.

Je dosť pravdepodobné, že jeden z nich bude po schválení nových kritérií voľby generálneho prokurátora novým generálnym prokurátorom.

Musí byť.

Pán Kočner totiž začína byť už trochu nervózny. Na august má zaplatenú dovolenku na Bali. A má kopec inej roboty, ako vysedávať podaromky po väzniciach. I kuchár, ktorý mu najskôr ako tak lahodil, sa zopsul, tak čo tam bude.

Trpezlivosť už dochádza i pánovi Ficovi. Rozpadá sa mu strana, nemá, kde hlavu zložiť a navyše, ako sa sám priznal novinárom, je unavený a dotrhaný. Ešteže už aspoň tá korona končí. Našiel si v Zlatých stránkach prvé otvorené rehabilitačné centrum v okolí a chodí si ako samoplatca do Vinosadov máčať nohy do slanej vody. Je to vraj dobré na nervy.

I väznice už začínajú pociťovať nedostatok priestoru a kapacít. Príliv celebrít neustáva a zamestnanci väzníc nestíhajú dezinfikovať cely, ani tlačiť menovky s titulmi na mreže. V kurze sú najmä tie s titulom JUDr.a zo štatistík vyplýva, že sa veľmi nebezpečne začína vyrovnávať počet počet ľudí v taláre pred mrežami a za mrežami.

Prosto, je to už neúnosná situácia a všetci zainteresovaní už začínajú byť nervózni.

Už sa aj zdalo, že sa celý tento zbytočný humbuk okolo údajnej korupcie pani Jankovskej čoskoro skončí, pretože jeden z posledných mohykánov, prokurátor Kováčik prípad trošku popohnal a zmenil kvalifikáciu činu tak, aby pani Jankovská bola rýchlejšie doma a mohla spustiť očistný proces, no zrazu sa objavil Šeliga.

Dovolil si podať podnet na generálnu prokuratúru, aby Kováčikovo prekvapujúce konanie prešetril. Drzáň jeden.

Nuž, možno je to len maličké zdržanie, ale človek nikdy nevie...

Ak to dostane do rúk niektorý z priateľov, tak je to v suchu.

Ak to však dostane na stôl tvrdý a nekompromisný generálny prokurátor Čižnár, tak zbohom. Ten sa veru s nikým maznať nebude. Ten je zvyknutý v takýchto prípadoch rozpútavať peklo.