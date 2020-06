Kotlebovci i NAKA zabodovali

Konečne niekto prišiel na logický kľúč, podľa ktorého je možné neomylne identifikovať zárodok nacistického pupenca medzi nami. Podarilo sa to Kotlebovcom a povedzme si na rovinu, je hanba, že nás na to museli upozorniť až oni.

Indíciou sú dve eská.

O tom, že je to kľúč relevantný, svedčí i nebývalý záujem našej Národnej kriminálnej agentúry (a tá by predsa hneď tak na nejakú blbosť nereflektovala!), ktorá okamžite zareagovala na trestné oznámenie podané ĽSNS na stranu SaS za dve eská v názve strany a okamžite predvolala k výsluchu predsedu Sulíka.

Zo správ sme sa síce nedozvedeli, či mu svietili do očí ostrým svetlom, ale otázky vraj boli naozaj drsné. Už to, že musel pán Sulík hľadať odpoveď i na to, prečo je v názve ich strany medzi dvomi veľkými S jedno malé a , poukazuje na precízne vymakaný postup vyšetrovateľa ísť po všetkých možných i nemožných stopách.

A tak to má byť.

Tvrdo, razantne, do detailov.

Zlo sa môže totiž skrývať všade. I tam, kde by sme to nečakali.

Preto, ak máte vo svojom mene, či názve firmy dve písmenka S , pozor na vec. Už dnes môžete byť v hľadáčiku NAKA.

A na pozore by mal byť i sám pán poslanec Schlosár, ktorý trestné oznámenie za ĽSNS podal. Nielenže by mal vysvetliť, prečo v názve ĽSNS je medzi dvomi S písmeno veľké N a pred nimi veľké Ľ, ale podozrivé je i jeho priezvisko s dvomi eskami. A navyše s tajomným chlo uprostred.