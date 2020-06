I my už máme svojho škrtiča

Otrasný zážitok z parlamentného bufetu si bude Ľuboš Blaha pamätať dlho. Počas prestávky ho z ničoho nič fyzicky napadol poslanec Pročko a my môžeme hovoriť o veľkom šťastí, že je náš pán Blaha len priškrtený a nie uškrtený.

Pán Blaha vôbec takýto výpad svojho kolegu nečakal, v bufete sa cítil bezpečne, a tak, ako každý deň, stál s odhaleným krkom, celkom uvoľnený v rade na niečo chutné k obedu. A to nemal. To je doslova lákadlo pre maniakov, ktorí len čakajú na chvíľu, keď uvidia kus odhalenej ľudskej kože na svetle božom, a potom na obeť bez upozornenia, ako divá zver, zaútočia. A ak sú si istí, že v priestoroch ich nesníma žiadna kamera, tak to už je potom pre nich naozajstné Eldorádo. Trhajú rad radom.

Podľa fotografií svojho ohryzka, ktoré pán Ľuboš ihneď po incidente zverejnil, je zrejmé, že poslanec Pročko musel byť naozaj nepríčetný a snáď len kŕč v jeho starnúcich prstoch a pravdepodobná prítomnosť čašníka, zachránili poslanca Smeru pred istou smrťou uškrtením.

I keď pracovný úraz bude celkom iste predmetom vyšetrovania parlamentného bezpečnostného technika a rany na krku sa po dlhšej PN zahoja, šok, ktorý utrpel, z hlavy pána Blahu už nik nevymaže.

A preto, by sa patrilo možno malé povzbudenie:

My, občania SR, cítime s vami, pán Blaha. Držíme vám palce a želáme skoré uzdravenie. Doprajte si patrične dlhú PN, čas na rekonvalescenciu (možno by vám pomohli procedúry vo Vinosadoch) a hlavne, pozitívne myslite. Verte, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Predstavte si, že by pán Pročko nemal ostrihané nechty a vy by ste sa museli okrem fľakov na krku teraz pasovať i s obrovskými stratami krvi. Krčné tepny sú svine ...