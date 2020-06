Prohibícia v parlamente? A čo ste sa už načisto s koňom zrazili?

V dnešných správach ma nahnevala nemiestna otázka redaktorky na predsedu parlamentu, či by sa po minulotýždňovom alkoincidente predsa len nemalo zrušiť popíjanie poslancov v parlamente. Vraj to niektorých občanov poburuje.

Otázka pána Kollára zjavne zaskočila.

A niet sa čo čudovať. Veď v parlamente sa pije odjakživa a prečo práve on by mal byť katom tejto peknej tradície. Pani redaktorke bolo slušne vysvetlené, že parlament nie je typické pracovisko, že poslanci nie sú v bežnom pracovnom pomere, že boli len zvolení a že by sa dokonca musel meniť zákon.

Ešte to!

Veď niektorí poslanci tam chudáci prežívajú len vďaka tomu.

Len si predstavte, že sa hodiny musíte pozerať na určité ksichty, že sa pohybujete v prostredí, kde na každom kroku môžete dôjsť k úrazu, kde sa v parlamentnom bufete vraždí...

To sa bez vzpruhy a podpory naozaj nedá.

A navyše...

Parlament patrí už medzi posledné inštancie, kde sa ešte môže počas pracovného času piť. Buďme vlastenci a chápme tento náš politický stánok ako skanzen národných tradícií, ktoré je potrebné uchovať na večnú pamäť našim deťom a vnukom.