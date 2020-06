Dedičstvo, alebo stačí len: ku-va hoši, auf wiedersehen?

Pán Pellegrini, ako Indiana Jones, v posledných dňoch preliezal celý hrob Smeru a postupne z neho vydoloval niekoľko polomŕtvych tiel. Dnes predstavil výsledok svojho resuscitačného experimentu. Je ich 11 a žiaria optimizmom.

I keď sa mu nepodarilo z hrobu vytiahnuť tie najväčšie Smerácke esá, ako je napr. pán Blaha či pán Jarjabek, a dole zostal i najvyšší kostej nesmrteľný, predsa len jeho úlovok stál za to. Najmä pán Tomáš je zlatým grálom, ktorý je nielen prísľubom svetlých zajtrajškov, ale i prevratnej zmeny, ktorú pán Pellegrini hlása, kade chodí. Jadro budúcej Pellegriniho strany je podľa neho zdravé, mladé a odbornosť z neho strieka do všetkých strán.Z jeho slov dnes vyplynulo, že sa jeho ľudia rozlúčili so zlom a zaťaženosťou minulého života a ak jeho strana dostane príležitosť, táto krajina bude zemou zasľúbenou, kde chudoba, choroba ani nespravodlivosť nebudú mať žiadne miesto.

I napriek tomu, že pán Pellegrini priznáva, že jeho nový projekt nemá zatiaľ finančné krytie, pretože ešte nehovoril so žiadnym mecenášom, jemne si mu dovolím pripomenúť, že predsa len akýsi kapitál má: dedičstvo.

A nemám na mysli len istého pána s jeho (i našimi) rezervami a zlatými tehličkami za pol milióna eur v jeho bezpečnostnej schránke, o ktorom dnes expremiér Pellegrini pred kamerami prehlásil, že Kičuru „len“ zdedil.