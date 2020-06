Ale sa nám uľavilo! Pán Kičura nekradol. On iba šetril.

Vysvetlenie K. Kičuru, ako sa v jeho bezpečnostnej schránke objavili zlaté tehličky v hodnote niekoľko stotisíc eur, národu urobilo radosť. Škodoradostné podozrievania z krádeže sa nepotvrdili. Kičurovo zlato je poctivé zlato.

Úľava, ktorá prišla po Kajetánovom vysvetlení, však nie je jediným odkazom tohto počinu.

Potvrdilo sa staré známe, že kto šetrí, má za tri a u veľkej časti obyvateľstva znovu rozkvitla nádej, že šetriť sa naozaj oplatí. Najmä tí mladší by si toto mali zobrať k srdcu a poučiť sa z nekontrolovaného správania sa svojich rodičov a starých rodičov. Ak totiž nemajú doma (alebo v banke) trezor so zlatom, striebrom a drahými kameňmi, niekoľko bytov alebo iných nehnuteľností, svedčí to o roztopašnosti ich predkov, ktorí nemysleli na budúcnosť a svoje platy, materské a dôchodky bez rozmyslu rozhajdákali kade-tade.

Posolstvo pána Kičuru, ale napr. i pána Balciara snáď nakopne dnešnú mladú generáciu a mladí sa poučia a polepšia.

A nielen tí najmladší.

I my, päťdesiatnici, máme šancu a možnosť potešiť sa v budúcnosti pohľadom na zlatú tehlu vo vlastnom trezore.

Stačí sa uskromniť, toľko nejesť, nepiť, nejazdiť a po takých 20 – 50 rokoch vášho nového šetrného života príde deň, keď otvoríte v stene zabudovaný trezor a potešíte seba i celú rodinu jagajúcim sa kusom vzácneho kovu.

A tí, ktorí sa rozhodnú odísť do lesov, a stravu, ošatenie i cestovanie vylúčiť celkom, zažijú tento žiarivý moment i skôr.