Ak chceme dnes krajinu hodnotovo posunúť o jeden krok dopredu, v rukách to nemá Matovič

To by bolo príliš jednoduché. V rukách to má pán Kollár. Jeho diplomovka nie je totiž v týchto dňoch len obsiahlym elaborátom, ktorý postupne zapadá prachom, je najmä symbolom hodnôt, ktoré i pán Kollár sľuboval pred voľbami.

Plagiát sa nestáva plagiátom vtedy, ak neprejde nejakým systémom (českým, slovenským, čínskym alebo mexickým), alebo sa dokáže vysoké percento zhody, práca sa stáva plagiátom vtedy, už keď ju niekto v takejto podobe do systému (akéhokoľvek) vkladá. Zodpovednosť za tento skutok potom nenesie študent len do promócií, ale i ako inžinier, magister, doktor, riaditeľ firmy, predseda parlamentu celý život. Bakalárske, diplomové, rigorózne práce sú dôležitou súčasťou získania titulu. A ten by mal byť akousi známkou a zárukou vážnosti. Ak si ho sami titulovaní budú znevažovať, nemôžeme chcieť, aby si ho vážili ľudia, ktorí titulu nedosiahli.

A keď má niekto odvahu klamať a podvádzať pri jeho získavaní, mal by v sebe nájsť i odvahu k tomu, aby ho vrátil. I keď priznávam, že v pozícii predsedu parlamentu je to veeeľmi ťažké.