Máte ešte pohlavie? Tak si ho užite, prichádza generácia bezpohlavných.

Tak už i Holandsko, ako ďalšia európska krajina, považuje uvádzanie pohlavia na dokladoch za nepotrebnú informáciu. Heuréka. Ďalší krôčik k tomu, aby sa pohlavie zrušilo celkom. A my na Slovensku čo? Zasa 100 rokov za opicami?

Veď trend v celom svete je jasný.

S pohlavím preč!

Fuj.

Už to, že s ním musíme chodiť po ulici a každý i cez oblečenie pozná, či sme muž alebo žena, je ponižujúce a zahanbujúce. A ešte to uvádzať na dokladoch, kde si to môže každý úradník, colník či policajt prečítať, to už je úplný nonsens. To kde sme?

Ako si potom môžem slobodne vytvárať vlastnú identitu? Ako môžem žiť v bezpečí, keď každý pozná, kto som?

Identifikovať pohlavie by malo byť zakázané a jeho prezradenie by malo byť trestným činom. Je to zásah do osobného života, sebaurčenia a osobnej nezávislosti. Identifikovať a spoznávať pohlavie človeka, ktorého ste vybrali za partnera, by sa malo až v súkromí. Pekne doma pod perinou. A nie v obchode či v autobuse. Urážlivý pozdrav dobrý deň, mladá pani, či ísť do ulíc s cieľom baliť baby, sú prežitky minulosti a my by sme sa mali konečne už správať moderne a najmä spravodlivo ku všetkým – bezpohlavne.

No a vy, ktorí máte ešte pohlavie a tvrdošijne trváte na tom, že si ho chcete ponechať a nedajbože sa s ním chváliť na verejnosti, máte na to posledných pár rokov. Kým k nám nedorazia novinky a trend z moderného západu.