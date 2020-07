Premiér Matovič nevie ani po troch mesiacoch praxe vládnuť,

naznačil jeho skúsený predchodca, budúci predseda budúcej strany Hlas-SD, expremiér Pellegrini. Na dnešnej tlačovke povedal celému národu do očí krutú pravdu: nášmu premiérovi chýba rýchlosť a samostatnosť v rozhodovaní.

Dva základné predpoklady každého premiéra.

Dnes vyskočilo číslo nakazených COVID-19 na 53.

Aké ďalšie váhanie?

Načo dlhé rozhodovanie?

Ešte to môže zajtra klesnúť a čo potom?

Treba okamžite ešte dnes rozhodnúť. Hranice, karantény, zákazy, príkazy. Ľudia potrebujú od premiéra počuť, čo majú a čo nemajú robiť.

V tejto ťažkej situácii, kedy je každé minúta drahá, mrhá vraj premiér Matovič časom zbytočnými sedeniami, konzultovaním a radením sa s odborníkmi vo veciach a záležitostiach, o ktorých by mal nebojácne rozhodovať okamžite a sám. Ako za blahej pamäti národa kedysi on. Ak bolo treba, okamžite niečo vymyslel, navrhol, bez dlhých diskusií schválil a predostrel verejnosti.Taký on bol premiér! Samostatný, nezávislý, slobodný.

Škoda, že si z neho premiér Matovič neberie aspoň v týchto troch predispozíciách príklad.