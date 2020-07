Obhajoby obhajob

Naše politické špičky majú novú zábavku. Postupne, jeden po druhom, obhajujú pred tými, ktorí už obhajovali, alebo ešte len budú v najbližších dňoch obhajovať, obhajoby svojich záverečných prác.

I vysoké školy, na ktorých sa ich práce kedysi obhajovali, majú novú zábavku. Obhajujú obhajoby plagiátov a kompilátov našich politických špičiek, ktoré kedysi odborne posudzovali, známkovali a pečiatkovali. Po krátkom hľadaní, ešte kratšom skúmaní tých najlepších právnikov a na základe odbornej dohody sa obidve strany jednohlasne zhodli na vinníkovi: je to systém.

Keby nebolo systému, naši politici by nikdy neklamali a vysoké školy by nikdy neoznačkovali žiadneho absolventa -podvodníka titulom. To systém tej či onej doby zlyhal. Umožňoval, dovoľoval, nevyžadoval. Tu nie je možné vyžadovať žiadnu osobnú zodpovednosť. U nikoho. Tak to proste kedysi bolo a fajka zhasla.

A odobrať tituly toľkým ľuďom?

Podľa predpokladaných počtov ďalších nájdených plagiátov a podvodom získaných titulov v parlamentom ansámbli je možné, že by sa Slovensko rázom vedomostne prepadlo na úroveň Burundi. A to si nemôžeme dovoliť.

Veď i premiér Matovič, ktorého správa o jeho plagiáte zastihla celkom nečakane a nepripraveného v Bruseli, odpovedal na priamu otázku novinára, že takéto veci predsa nebudeme riešiť v Bruseli, ale budeme sa ňou zaoberať doma.

Veď akoby sa na nás pozeral svet?