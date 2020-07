Stačí pár eur a čo to urobí...

Priamy prenos experimentu, ktorý skúma opodstatnenosť vysokých platov sudcov a prokurátorov, prináša prvé výsledky. Má vplyv vysoký plat na motiváciu sudcov byť neúplatný? Na Slovensku máme jasný dôkaz: „cukor a bič“ funguje.

Aspoň čo sa cukru týka.

Včera zverejnili niektoré médiá, ako sa odmeňuje na prokuratúre a povedzme si pravdu, cukrujú tam pomerne dobre. Taký špeciálny prokurátor Dušan Kováčik si okrem 95-tisícového platu, 2 tisícok paušálnych náhrad, 13. a 14. platu vo výške 13473 odniesol ešte aj odmeny vo výške 8510 eur. Jeho ročný príjem sa tak vyšplhal takmer na 105 000 eur.

Celkom slušný ročný plat, čo poviete?

A výsledok takéhoto odmeňovania?

Všetko funguje tak, ako má.

Pán Kováčik sa javí ako jeden poctivý, pracovitý človek s jasnou príslušnosťou a lojalitou. Nenechal by sa podplatiť za nič na svete. Nepovažuje to za potrebné. Dostatok cukru, ktorý dostáva, pozitívne ovplyvňuje jeho poctivosť a odolnosť voči nástrahám a navyše (a to je nečakaná pridaná hodnota), buduje i jeho pozitívny vzťah k práci, jeho nasadenie a výkonnosť. 11 rokov na prokuratúre nič a zrazu, stačilo pridať pár tisíc eur a už v tomto roku podal svoju prvú žalobu. Až sa slza v oku od dojatia kumuluje. A stačilo tak málo. Troška motivácie pár tisíckami a šliape to ako hodinky.

Sudcovia a prokurátori Jankovská, Trnka, Sklenka a niektorí ďalší takéto šťastie nemali a ako dopadli? Nechali sa zlákať nástrahami a vo svojich funkciách zlyhali. Z ruky do huby sa nedá žiť večne, a tak, keď zistili, že už nevládzu ťahať svoje domácnosti z niekoľko tisícového mesačného platu, spustili sa. Začali brať úplatky a dary, zarábali si pomimo. Charakter necharakter, núdza ich k tomu donútila.

Preto držme šťastlivcovi Dušanovi Kováčikovi palce.

Ak ho zamestnávateľ bude takto podporovať i naďalej, nielenže jeho charakter bude vzorom a priezračným zrkadlom ostatným sudcom, ale verím, že ak si pán Dušan po prvom podaní žaloby trochu oddýchne, počas letných dovoleniek sa trochu pozviecha a zregeneruje, dočkáme sa v tomto roku ešte minimálne jedného podania.

A potom si za rok 2020 nezaslúži plat 105, ale možno i 106 či 107 tisíc eur.