Katastrofa v Bruseli

Zatiaľ, čo nám spokojný premiér odovzdával prostredníctvom kamier eufóriu a optimizmus, ktoré si priviezol z Bruselu, expremiér Fico nám na tlačovke pobúchal slovnou lopatou po hlave, aby nám otvoril oči.

Ako naznačil, všetko je celkom inak.

Pán Fico totiž neveril premiérovým slovám o úspešnej misii a overil si všetko, čo sa na summite v Bruseli udialo, po vlastnej línii. Ako sa priznal, on môže. V Bruseli vraj po ňom zostala stopa z čias jeho premiérovania, ktorá sa hlboko vryla, má tam známych, a to aj medzi premiérmi, a stačí mu zdvihnúť telefón, aby zistil, čo a ako.

A aj zistil.

Hovory s nemenovanými vysoko postavenými známymi mu hneď ráno potvrdili dlho tušenú pravdu: náš premiér je „čudák“. Vraj celé 4 dni v Bruseli nič nerobil, blúdil po chodbách, zrážal sa v kútoch, fotil sa s policajtmi a nič nevybavoval. Všetci európsky lídri vyjadrili svoje pohoršenie a údiv nad tým, ako sa Slovensko mohlo takto spustiť, keď vyslalo do Bruselu takú hanbu. Všetci jeho priatelia na telefón sa pána Fica pýtali: „Preboha, čo za šaša ste sem poslali?“ A to nebolo všetko, čo sa Matovičov predpredchodca od svojich priateľov premiérov, ktorí okrem svojich štátnických záležitostí jedným okom sledovali i nášho premiéra, dozvedel...

„Zatiaľ, čo všetci lídri európskych štátov dňom i nocou rokovali, chodili, vybavovali, negociovali, tak náš pán premiér sa fotil s kastrólom mušlí, na motorkách policajtov, fotil taniere s obhryznutými kúskami chleba a mäsa, aby sa chválil, čo všetko jedol.“

Nuž, čo si budeme nahovárať, je to hanba.

Je to hanba, že sa náš premiér v Bruseli zráža a schováva po všelijakých kútoch, kde ho musia ostatní lídri zháňať a snáď sa i posunkami dohovárať, pretože nevie angličtinu.

Je to hanba, že sa, chudák hladný, chodí do Bruselu najesť a ešte si to aj fotí.

Ale čo narobíme. Je to náš premiér.

Musíme to s ním vydržať a dúfať, že to dá niekto do poriadku.

A to naznačil i pán Fico.

Z jeho slov jasne vyplynulo, že správanie premiéra na summite bolo katastrofou a všetko, čo tam napáchal, bude musieť niekto opraviť. Má to byť niekto, „kto príde po ňom a bude sto krát lepší, aby napravil image, ktorý tam tento čudák zanechal“. Pri tomto prehlásení skromne klopil oči. Či to bolo od hanby, alebo pod ťažobou predtuchy, že to bude možno i on sám, sa môžeme len domnievať.