Keby všetky naše firmy fungovali ako náš parlament a keby si každý z nás dovolil so svojim pracovným časom a obsahom pracovných činností robiť to, čo naši poslanci, stav našej ekonomiky by bol červene vysvietenou svetovou raritou.

Naši poslanci včera rokovali až do rána biueho. Nie, aby prerokovávali, či schvaľovali zákony a opatrenia v prospech Slovenska, hrali sa. Na spravodlivých. A zatiaľ, čo jedna strana útočila, druhá sa mstila. Celkom plodný deň parlamentu a vlády.

A keby len deň.

Na zasadaní so svojimi prejavmi vystúpilo nemalé percento prítomných, na ktoré sa museli pripraviť, a to že to boli litánie obsiahle, svedčí o tom, že to nebola hodinová príprava vo voľnom čase poslanca či člena vlády, ale príprava zahrnutá do pracovného času. Veď to nie len tak, predstúpiť pred televízne kamery. To musí byť všetko premyslené, prediskutované s kolegami, spísané, prepísané asistentmi,...

Parlament rokoval celú noc, takže, ak odčítame preplatené nadčasy (a možno i nočný príplatok, príplatok za prácu v rizikovom prostredí, stravné lístky,...?), to, že dnes budú po ťažkej noci oddychovať, niekoľko nasledujúcich dní budú viesť ťažké diskusie a v parlamentných výboroch rozoberať úspech či neúspech jednotlivých strán, čistý zisk pre Slovensko: plus-mínus-autobus.

A pointa?

Za premrhaný deň parlamentu a vlády, za tisícky eur, ktoré toto všetko stálo, nenesie nikto z prítomných zodpovednosť a jedna i druhá strana tvrdí, že oni za to nemôžu. Museli sa zúčastniť, pretože druhá strana...

A bonus pointa?

Premiér - plagiátor (podľa očakávania a odhadov renomovaných odborníkov) zostáva na poste premiéra - plagiátora. Pán Matovič o svojom morálnom prešľape totiž uvažoval kolektívne a bremeno rozhodnutia o vlastnom osude hodil na plecia kolegov, takže on za ich rozhodnutie naozaj nemôže. Musí prosto zostať tam, kde je. Všetci si to prajú, inej cesta niet.

A bonus bonus pointa?

Na divadlo okolo sme sa zložili my.