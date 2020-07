Cože? Můj tata, že nebyl můj tata???

Známa Polívkova replika z filmu Dedictví by sa pokojne mohla stať mottom našej politickej scény posledných dní. Cože? Náš magister, že nebol magister? Cože? Náš Kyselica, že nebol náš Kyselica?

Tajomstvá, ktoré v posledných dňoch vychádzajú na povrch politického showbiznisu neprekvapujú len nás nezainteresovaných - občanov Slovenska, ale i samých aktérov. O tom, že sú to prekvapenia riadne, svedčí najmä prekvapený výraz samého aktéra, ktorý neverí vlastným očiam, že takéto čosi sa v jeho živote mohlo vyskytnúť. Hriešnik klopí oči, hovorí najskôr tichšie a potom zvyšuje hlas a v konečnom dôsledku mu všetko prejde. Väčšinou to uhrá na nevedomosť, mladícku nerozvážnosť, systém tej doby, či pomätenie mysle.

Na čo to uhrá posledný hriešnik Kyselica, zatiaľ ešte nevieme.

Ako píšu média, sám Lukáš je z toho zmätený. Nevie, či je teraz štátny tajomník v legitímnom pracovnom pomere, alebo civilný tajný vo výslužbe. Náš zákon je tak prešpekulovaný, že chudák Kyselica ani nevie, či sa môže podľa zákona ísť udať alebo nie.

Nuž, máte to pán Kyselica ťažké.

Ale nič to, nevešajte hlavu.

Dôveru pána premiéra máte, ostatní vaši koaliční kolegovia sa s tým v rámci dobra pre krajinu postupne vyrovnajú (a keď nie, ste v OĽaNE, tak viete, čo vám môžu...) a my, občania SR za dva, tri dni zabudneme.

A navyše...

Byť na veky vekov v historických análoch Slovenska oficiálne zaevidovaný ako prvý tajný štátny tajomník, to predsa nie je na zahodenie. Ak bude treba a situácia si to bude vyžadovať, pomenia pár písmeniek v zákone a ste za vodou. A možno sa vám to nakoniec pozitívne i na dôchodku odrazí...