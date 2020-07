Už druhé verejné sklamanie v tomto štvrťroku

Ešte sme sa poriadne nespamätali z rozpadu nerozlučného tandemu Fico – Pellegrini a už je tu druhá rana. Podľa posledných správ sa už nebudú kamarátiť Danko a Hrnko. A aká to bola láska...

Spojenie dvoch sŕdc, ktoré 4 roky bili za národ a pre národ, sa pretrhlo. Z volebného výsledku zahanbený predseda Danko držal 5 mesiacov politický pôst a dalo by sa predpokladať, že po jeho vyhláseniach s politikou nadobro skončil. Minulý týždeň však došlo k zvratu. Vyspovedal sa pred vyšetrovateľom, cíti sa byť očistený a pripravený na ďalšiu misiu viesť Slovensko k lepším zajtrajškom.

Pán Hrnko to však vidí inak.

Andrej Danko ho sklamal. I keď už krátko po voľbách zistil, čo v predsedovi drieme, 4 roky sa ho snažil vidieť inými očami a 4 roky dával šancu jeho premene na hodnotového národovca. Nevyšlo to. Pán Hrnko tvrdí, že hlavná chyba spočívala v tom, že sa predseda počas 4 rokov neradil o nomináciách na vedľajšie vysoké posty so žiadnym národniarom. Ako prezradil, predseda bol po poradách s jeho hlavnými radcami Bugárom a Glváčom presvedčený, že národniari budú na týchto postoch kradnúť, čo vyústilo do nominácií kvalitných ľudí bez národného zmýšľania, ktorí vraj kradnúť nebudú.

Nuž táto stratégia, zdá sa, zlyhala.

Hrnkovi ružové okuliare spadli, podpredseda precitol a na rovinu povedal svojmu vyššie postavenému a nižšie položenému kolegovi, že už ho podporovať nebude. Pán Danko mu na to povedal, že je zlý a tým bolo ich nerozlučné priateľstvo ukončené.

Pán Hrnko už verí inému.

A čo bude s Andrejom Dankom?

Zatiaľ sa vie len to, že po očistnom rozhovore v NAKA putuje po Slovensku a rozpráva sa so svojimi milovanými Slovákmi a Slovenkami. Možno sa ho pýtajú: Kapitáne, kam s tou lodí? Či sa im dostáva zrozumiteľných odpovedí, nie je známe. Zaželajme mu teda na jeho potulkách veľa šťastných kilometrov a možno i kvalitnú návnadu. Po skúsenostiach, ktoré s ním totiž máme, bude veľmi ťažké nalákať zo pár rýb, ktoré sa budú chcieť dobrovoľne zaseknúť na jeho háčik.

