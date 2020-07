Na plnú hubu a naHlas: Tajný agent v našom parlamente? Neexistuje!

Pellegrini nesúhlasí s prestupom Kyselicu z ministerstva do Národne rady.Bojí sa. I keď sa už agent Kyselica odtajnil a ukázal obidve osoby, ktoré sú v ňom schované, nikdy si vraj nemôžeme byť istí, že z neho ešte niečo nevylezie

Čo ak sa v Kyselicovi skrýva ešte niekto tretí?

Pán Pellegrini poukazuje na fakt, že takto prefíkaný človek, nemusí byť len agentom nejakej ďalšej silovej zložky alebo inej tajnej služby na Slovensku. Môže byť i sluhom spravodajskej služby zahraničnej. A to už je iné kafé ... Možno sama kráľovná ...

A ak sa bližšie pozrieme na výzor pána Kyselicu, môže byť. Statný, uhladený, iskra v oku,...

Osobne som si síce agenta predstavovala trochu inak, ale moje predstavy a fantázia boli pravdepodobne silne ovplyvnené a skreslené bondovkami a hlavnými predstaviteľmi agenta 007 Seanom Connerym a Timothy Daltonom, takže tieto nemusia byť až tak smerodajné. Pri troche dobrej vôle si i pána Kyselicu viem predstaviť s anténou v topánke či s guľometom v dáždniku. Niet sa čo čudovať, že sa Peter Pellegrini bojí.

Doteraz sme mali v parlamente skúsenosť len s kapitánom a nižšími šaržami, ktorí, čo na srdci, to na jazyku. Ale teraz, ak sa tam votrie niekto, kto v podstate nehovorí, len počúva a potom to bude bonzovať niekde v zahraničí, to už bude o inom.

To chceme, Slováci?

Veď, nalejme si čistého vína. Stačí, keď nad tajomstvami našej politickej scény žasneme za drahé peniaze my. Nepotrebujeme, aby sa nad nimi zabávali i v iných krajinách. A zadarmo.