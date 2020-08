Noviny z basy

Takto nejako by sa mohla volať nová seriózna televízna relácia Mariána Kočnera o (ne)zaujímavých novinkách zo sveta, nadsvetia a podsvetia (nielen) našich ľudí, ktoré unikajú pozornosti novinárov na slobode.

Už prvá lastovička v podobe aktuálnych správ o Čistom dni, o ktorom nás (už mesiace od sveta izolovaný) Kočner informoval priamo zo súdnej siene, signalizuje, že tento pán je celkom slušne informovaný a čerpá z overených zdrojov. Ako sa k nemu informácie o tom, že súd zrušil verdikt o odobratí akreditácie pre Čistý deň, dostali a prečo Kočnera zaujal práve Čistý deň natoľko, že správu o novom vývoji tejto kauzy vsunul do svojej záverečnej reči, neprezradil. Isté však je, že nám všetkým odkázal, že i napriek mrežiam, zamknutým dverám a prísnym kontrolám vie i to, čo by za normálnych okolností bežný väzeň vedieť nemal a povedzme si pravdu, keďže mu hrozí, čo mu hrozí, ani by ho to príliš nemuselo zaujímať.

A vidíte, zaujíma?

Nuž, niektorí väzni s dlhoročným trestom si dlhú chvíľu krátia v posilňovni, iní v dielni, no a pán Kočner si možno nechá na vlastné náklady do cely zabudovať televízne štúdio a bude nás informovať o zvratoch (a zvratkoch) i v iných kauzách, do ktorých my, smrteľníci nemáme možnosť nazrieť. A vedzte, že ak pánovi Kočnerovi nepomôžu Naši, vaši a všetci svätí a ak dostane doživotie, bude mať tento pán o čom a najmä o kom vysielať.