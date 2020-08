Kĺzavý medián opäť skĺzol

Už sa zdalo, že stav úrovne bezúhonnosti našich zvyšných sudcov sa konečne zastabilizoval a zrazu... Truban. Vraj bol zaujatý, keď prepustil Bődőra. Nuž, hanba-nehanba, musela zasadnúť sudcovská rada, aby očistila Augiášov chliev.

A výsledok?

Zostal zasr..ý.

Vyčistením poverený predseda sudcovskej rady Hérákles Hrubal po ťažkom vypočúvaní Trubana skonštatoval, že sudcovská rada sa do čistenia nemôže pustiť. Je, chudera, nekompetentná. Teda, nemá kompetenciu riešiť zaujatosť či nezaujatosť Trubana. Je síce pravda, že sudcovská rada je v zákonnom rozsahu zodpovedná za správu a riadenie súdnictva, ale čo je u nás zákonný rozsah? Je zákonné obviniť sudcu, keď on sám sa (ešte, už) na to necíti? Naozaj ťažká dilema.

Nuž, náš novodobý Hérákles by sa nemal báť a z toho bájneho by si mal zobrať príklad.Ten bájny v chlieve kráľa Augiáša, v ktorom 30 rokov nikto nevykydal a puch z neho zamoroval celý Peloponés, urobil taký špric, že nezostal kameň na kameni.V rámci objektivity je však potrebné dodať, že bájny Hérákles mal za to sľúbenú celkom slušnú odmenu...