Čestne prehlasujete? No s tým sa už dnes ani nechváľte!

Premiér neverí, že čestné (vy-pre)hlásenie rodičov školákov o cestovateľských aktivitách ich detí bude natoľko čestné, aby sa mu dalo veriť. Rozhodol, že za predpokladanú nečestnosť niektorých rodičov potrestáme deti. Všetky.

Navrhol ich na prvých 14 dní v škole na 4 – 6 hodín denne zarúškovať. Veď detí čo to znesú a navyše ... rýchlo zabúdajú. A možno to bude i sranda... Veď taká hudobná či telesná môžu mať i v rúšku svoje čaro. A má to i iné pozitíva. Toto opatrenie ocenia najmä v školách, kde nemôžu otvoriť v triedach okná, lebo by im pre zlý technický stav vypadli. Keď si deti budú dýchať len svoje výdychy, v triedach im dlhšie vydrží čerstvý vzduch.

Či zvíťazil zdravý rozum, keď premiérov nápad nebol schválený v plnom znení a konzílium odsúhlasilo toto opatrenie LEN pre starší deti, je otázkou...

Apropo, čestné prehlásenie ...

Česť je niekedy sviňa. Najmä, keď sa jedná o tú svoju. Ak máte neblahú skúsenosť s osobnou cťou či s prehláseniami opečiatkované len vlastnou cťou, je potom ťažko veriť v čestnosť a česť druhého.

I keď...

... v krajine by malo žiť aspoň zopár ľudí, ktorí verejne prezentujú vieru v čestné úmysly a správanie ľudí. Všetkých. Globálne. Keď už pre nič iné, tak aspoň pre zachovanie spomienky, že také čosi, ako česť tu kedysi fakt existovalo. Možno by sa podujalo zopár idealistov, snílkov, básnikov,... a možno by k nim mohol patriť i premiér.