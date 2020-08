V havarijnom stave (jemne šteklivý fejtón k nedeľnej kávičke)

Dnes máme so ženou výročie.Vraj guľaté a niečo by sa patrilo darovať. Rozhodol som sa teda ísť do okresného mesta do zlatníctva, kúpiť jej niečo na krk či ruku a večer ju pozvať na večeru. No a potom ...možno ... po dlhšom čase..

Skoro ráno som teda vstal a odišiel som do kúpeľne spáchať nejakú tú rannú hygienu. Žiaľ, len tak jemne vo vedre. Vodu som včera doniesol z cisterny, už dva dni nám totiž netečie. Vraj havarijný stav. Ale čo, chvíľu vydržíme. Veď i počas vojny ...

Po výdatných raňajkách som sa nahodil, doplnil peňaženku a vybral som sa na plánovaný výlet.

Prvý zádrheľ nastal už pri výťahu.

„Z dôvodu havarijného stavu, nefunguje!“, hlásala malá ceduľka so strohým odkazom na dverách. Nuž, nič sa nedá robiť. Keď nejde, tak nejde, povedal som si a vypravil som sa z 5. poschodia peši. S mojim operovaným kolenom to síce nebolo bohviečo, ale podarilo sa a ja som sa po pol hodine dostal k autu.

„Sused, ak chcete ísť do mesta, musíte druhou stranou. Ulica je zastavená. Nejaké staré potrubie vraj prasklo, tak to včera rozkopali. Havarijný stav,“ kričal na mňa sused z okienka auta a ukázal prstom na jediné prejazdné miesto k okresnému mestu, ktoré neznamenalo len oveľa väčšiu premávku, ale i pol hodinovú obchádzku. Ale čo som mal robiť?!

Naštartoval som auto a vybral som sa odporúčaným smerom.

Cesta, po ktorej do mesta chodíme, by sa v posledných 10 rokoch dala nazvať skôr tankodromom, ako cestou prvej triedy, ale v takom havarijnom stave, ako je v tomto roku, ešte nikdy nebola. Pribudlo niekoľko nových jám v priemeroch, ktoré vysoko prekračujú pol metra a na druhej strane i niekoľko nových vyvýšenín, ktoré vytvorili cestári v snahe zasypať najväčšie diery násypovým materiálom. A pretože vedeli, že sa to po krátkom čase vychodí a nechceli sa sem zasa o mesiac vracať, nasypali ho toľko, že vytvorené pohoria celkom iste vydržia do budúceho roku. Ešteže som skúsený vodič a viem, ako sa mám týmto prekážkam vyhýbať, kde pribrzdiť a kde vojsť do protismeru, aby som si neodtrhol nápravu či výfuk. Hlasné nadávky a výkriky bolesti, ktoré sa ozývajú z okoloidúcich aut často prehlušia i krákanie krkavcov, ktorí ako by čakali na prípadné obete a len dopĺňajú atmosféru silne pripomínajúcu drastický vojnový film.

I v okresnom meste ma čakalo zopár prekážok, ktoré vznikli z dôvodu havarijných stavov, ale (rokmi a skúsenosťami zocelený) som všetko úspešne zvládol a už po 5 hodinách v aute, 1 hodine v zlatníctve a 1hodine stúpania do 5. poschodia, som si dával doma v kuchyni oneskorený obed.

A potom už to malo rýchly spád.

Ešte dvakrát som zbehol pre vodu do cisterny a bol večer.

Žiadna večera v reštaurácii.

Pri večerných správach (v ktorých sme sa dozvedeli, koľko ciest, mostov, sociálnych a iných zariadení museli z havarijných dôvodov odstaviť) a pri zázname z tlačovej konferencie pána Fica (v ktorej nám pripomenul, v akom rozkvete a vynikajúcom stave zanechal našu krajinu tejto vláde), sme si dali so ženou lečo, pohárik vínka a išiel som sa pripraviť na večerné orgie. Po celodennom zvládaní havarijných situácií a po hygiene intímnych partií v studenej vode však na mňa došiel taký útlm, že som už zvládol len jediné. Išiel som na chodbu, z kabínky výťahu som ukradol ceduľku so strohým odkazom „Z dôvodu havarijného stavu, nefunguje!“, prišpendlil som si ju na trenky a takto pripravený som zaspal ešte pred tým, ako moja žena v negližé vstúpila do spálne.

Nuž, havarijný stav, je havarijný stav.

To máte ako s tou našou krajinou.

Ak sa viac ako 10 rokov niečo neudržuje tak, ako sa má, môžete potom vyprávať, aké krásy máte, načo všetko sa môžete tešiť a kto nám tu čo zanechal. Raz príde deň, kedy to rupne a máte po vtákoch.