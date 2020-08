Nerušte moje (o)kruhy

Pán Kollár sa cíti ukrivdený a podvedený. Zatiaľ, čo si mal užívať vážnosti a privilégií vysokej funkcie, handicap byť predsedom parlamentu cíti na každom kroku. Najskôr diplomovka, potom schránky, teraz Fun rádio. Čo ešte príde?

Každý po ňom chce, aby sa niečoho vzdal.

A keby len cudzí rýpali, už ani koaliční mu nedoprajú.

Ministerka Remišová chce dokonca v rámci transparentnosti nastaviť nové pravidlá, aby politici nemohli obchodovať so štátom a sami so sebou. Taká nehoráznosť. Taký populizmus. Aby sa zapáčila ľuďom, tak zruší to jediné (teda okrem ambície), čo láka ľudí ísť do politiky: zdroje. To nebolo ani za Smeru.

Minister Sulík to isté. Vraj by bolo dobré, ak by Kollár Fun rádio nevlastnil. Taká sprostosť. Prečo by občan - predseda parlamentu nemohol vlastniť vo svojom voľnom čase rádio? A že mu pár tisícok prihodí štát? Čo je na tom nelegálne? Reklama - pláca. Veď to je normálny biznis. O konflikte záujmov nemôže byť ani reči.

Ešteže aspoň ten Matovič má rozum a podporuje podnikanie politikov a vládnych činiteľov. Aspoň ten uznal a priznal, že ak nebude politik okrem politiky normálne pracovať, stratí kontakt s realitou a potom už len amento tma. Nepoužiteľný, odtrhnutý.

Predseda Kollár sa s týmto absolútne stotožňuje, chce si svoj okruh ponechať a chce bojovať za rovnosť príležitostí. Veď takúto rovnú príležitosť už možno mať nikdy nebude.

Pozn. autorky v závere:

Kto nájde aspoň jednu súvislosť medzi podnikaním pána predsedu s malým príspevkom štátnej firmy TIPOS a definíciou konfliktu záujmov, nech to nahlási u súdruha Žinčicu:

„Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.“

Zdroj: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/co-je-konflikt-zaujmov/