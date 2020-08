Vláda opäť zlyhala

Vláda sa rozhodla pre dobrý skutok, riadne načrela do štátnej pokladne a sľúbila vyloviť 50 miliónov eur na odmeny pre prvú líniu, pre najodvážnejších bojovníkov s COVIDom. I keď je to nemalý peniaz, zistilo sa, že je to málo.

Keď sa totiž jedná o prachy, prvá línia má tendenciu naberať na objeme a rad bojovníkov narastá geometrickým, aritmetickým a možno i iným radom. A tak bol dobrý skutok vlády po zásluhe potrestaný. Miesto prajnosti, vďaky a dobrého pocitu zo zadosťučinenia pre tých, ktorí naozaj nastavovali kožu a svoje zdravie, plošné odmeny pre vybrané skupiny vyvolali na Slovensku ošiaľ a nevôľu. Do prvej línie a o svoje práva sa postupne hlásia všetci, ktorí sa cítia ukrivdení a vládou zabudnutí. Najskôr učitelia, potom lekári, neskôr i upratovačky, deratizéri, smetiari atď. Predpokladá sa, že snaha byť v prvej línii i naďalej porastie a záujem byť v srdci odboja prejavia i predavačky, vodiči autobusov, úradníci a postupne všetci, ktorí museli na jar chodiť do roboty. A tí, čo odmietli (z rôznych dôvodov) pracovať, sa k nim sestersky a bratsky pridajú, aby netrhali profesijnú partiu. Veď, ak som raz lekár, prináležím do skupiny oprávnených a je jedno, či som ordinoval, alebo nie.

Nuž, nič sa nedá robiť, pán premiér.

Opäť ste sa mali možnosť poučiť.Treba si vopred riadne preveriť, kto, kde a ako bojoval a až potom robiť verejné uzávery o bojových pozíciách pred kamerami. Vaši Slováci sú totiž bojovníci od prírody, neradi zostávajú v zákopoch. Najmä, keď sa rozdáva. V prvej línii je ich viac, ako sa na prvý pohľad zdalo a buďte si istý, že s blížiacim sa termínom výplaty odmien ich bude pribúdať. Ako partizánov po vojne.

Podľa posledného stavu prihlásených sa teda zdá, že máte tri možnosti:

Nebude počúvať nespokojné hlasy a 50 miliónov podelíte medzi tých, ktorých vláda pôvodne vytypovala, pričom každý jeden z nich sa bude tešiť z 300 – 500 eur odmeny.

Budete počúvať nespokojné hlasy, 50 miliónov podelíte medzi nikdy nekončiaci rad záujemcov a pôvodný sľub 300 – 500 eur pretransponujete s patričným vysvetlením na facebooku na 2,50 – 10 eur na osobu.

Ukecáte Hegera na ďalších 50 miliónov a dáte všetkým záujemcom podľa zásluh, vyššie zdvihnutej ruky a lepšie vyvinutých hlasiviek.

Nuž, Pánboh s vami a zlé preč. Nie je vám čo závidieť.

Tak sa držte.